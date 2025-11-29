Chi è Pascal Maria, l'arbitro che "subì" lo sfogo esilarante di Fabio Fognini durante Wimbledon 2013: sorpresa a Ballando con le Stelle

Pascal Maria, sorpresa a Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le Stelle

C’è anche l’ex giudice di tennis Pascal Maria tra gli “ospiti” inattesi di Ballando con le Stelle 2025. Il francese è infatti protagonista di un siparietto social con Fabio Fognini e Giada Lini, che rimanda all’esilarante sfogo sui prati dei Championships del 2013, con il tennista azzurro che divenne virale in poche ore dopo una decisione arbitrale non gradita e tantomeno condivisa. “Siamo carichissimi e siamo qui con un amico che è venuto a trovarmi”, dice nella clip social Fabio Fognini, presentando al pubblico Pascal Maria.

Che non ci pensa due volte a sostenere la coppia: “Votate per loro”. “Pascal è un grande, ci messaggiamo e ci sentiamo”, aveva raccontato Fabio Fognini in una intervista a Supernova, parlando con Cattelan del suo rapporto con il giudice di tennis.

Fabio Fognini e il rapporto col giudice di tennis Pascal Maria dopo lo sfogo a Wimbledon: “Quando mi vede…”

“C’è un bellissimo rapporto tra di noi. Ogni volta che ci vediamo mi abbraccia e sorride, parliamo un po’ italiano e un po’ in francese, ma si tra di noi è rimasto un ottimo rapporto”, specifica soddisfatto Fognini. Classe 1973, Pascal Maria è stato attivo fino al 2017. Ha arbitrato in tutti i tornei del Grande Slam, ottenendo il certificato Gold, vale a dire la massima certificazione possibile, dall’International Tennis Federation.

Parliamo dunque di un giudice di primissimo ordine, non a caso ha preso parte anche a diversi match di Coppa Davis ed è stato coinvolto anche nei Giochi Olimpici di Pechino.