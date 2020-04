Pasqua 2020, frasi auguri/ Foto e gif via WhatsApp per parenti e amici

La Pasqua 2020 è destinata a rimanere nella storia e tutto per via dell’emergenza Coronavirus che costringerà tutti a rimanere in casa sia coloro che erano pronti a passarla in vacanza e sia coloro che avrebbero voluto pregare dopo un periodo difficile. Credenti e non si ritroveranno chiusi in casa lontani da parenti e amici per via della pandemia che renderà anche le frasi di auguri diverse dal solito. Insieme agli auguri di una Santa Pasqua nelle nostre frasi di auguri via social e Whatsapp che insieme alla Santa Pasqua dovranno per forza contenere un messaggio di speranza e di preghiera affinché tutto passi presto e si possa tornare alla vita di prima, anche se questa sembra un’utopia, almeno per adesso e così ecco fioccare le frasi cult: “Una Santa Pasqua a te e famiglia, sperando in tempi migliori”, “Che sia una Resurrezione per tutti noi in questo momento difficile, auguri”.

PASQUA 2020, FRASI DI AUGURI SUI SOCIAL E WHATSAPP

A queste si uniscono anche le gif animate e non di sempre. Ancora una volta, nonostante l’emergenza, sembra proprio che anche a Pasqua 2020 le più quotate sono quelle che contemplano la presenza di uova di cioccolato, uova colorate e gli amati coniglietti, preferiti da grandi e piccini sia in versione animata e non. Simbolo di questa Pasqua 2020 in quarantena è anche quella della pecorella che invita tutti a cambiare menù sentendosi salva proprio grazie alla reclusione di tutti gli italiani e non. Infine, calzano a pennello anche le figure religiose, dal Cristo Risorto alle Chiese, chiuse in questo periodo, da Papa Francesco ai suoi predecessori magari accompagnate con le loro frasi simbolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA