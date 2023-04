Pasqua 2023/ Quando iniziano, quando finiscono e quanto durano le vacanze scolastiche: il calendario

Scuola, inizio delle vacanze di Pasqua 2023: primo giorno il 6 aprile, finiscono…

L’arrivo di Pasqua 2023 coincide anche con le vacanze scolastiche: un meritato periodo di riposo per studenti e studentesse. Ma quando iniziano? E soprattutto, quanto durano? Questa è una di quelle domande che tantissimi ragazzi si stanno ponendo in questi giorni, speranzosi di sfruttare qualche giorno di relax lontani da compiti, verifiche e interrogazioni, magari con qualche gita fuori porta o veri e propri viaggi.

La domenica di Pasqua cadrà il 9 aprile, mentre il giorno successivo sarà il Lunedì dell’Angelo. Le vacanze di Pasqua 2023 inizieranno giovedì 6 aprile e si protrarranno fino a martedì 11 aprile compreso. In altri termini, il rientro sui banchi è fissato per mercoledì 12 aprile. Ancora tre giorni da trascorrere a scuola, dunque: lunedì 3 aprile, martedì 4 aprile e mercoledì 5 aprile.

Calendario vacanze scolastiche per Pasqua 2023: dipende dalle scuole….

Sei giorni di pausa dallo studio, dunque, in concomitanza con Pasqua 2023. Ma in realtà non sarà per tutti così. Spetta a regioni e scuole del territorio sancire se anticipare o posticipare l’inizio o la fine di ponti e vacanza e in due regioni ci sarà una piccola differenza: parliamo di Veneto e Valle d’Aosta, dove studenti e studentesse dovranno fare ritorno sui banchi martedì 11 aprile 2023.

Ovviamente spetterà poi ai vari istituti valutare se allungare la sosta o meno, allineandola a quella generale. L’unico spauracchio di questi giorni sarà rappresentato dai temutissimi compiti per le vacanze, ombra che spaventa alunni di qualsivoglia classe e zona. Per affrontare al meglio la situazione senza correre il rischio di fare tutto all’ultimo secondo – o addirittura non farlo – è fissare qualche ora dei prossimi giorni dedicata esclusivamente a esercizi, studi e qualsivoglia tipo di assegnazione. Un’organizzazione che potrebbe consentire di godersi il meritato riposo senza tarli legati ai compiti.

