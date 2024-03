Pasqua 2024, 5 itinerari per gite fuori porta/ Dalle città d’arte alla calma di Umbria e Toscana: alcune idee

PASQUA 2024: CINQUE ITINERARI PER UNA GITA FUORI PORTA: QUALCHE GIORNO DI RELAX…

Pasqua 2024 è alle porte. Manca ormai solamente una settimana alla ricorrenza cattolica che profuma di primavera: la bella stagione è infatti arrivata e come ogni anno questa è l’occasione perfetta per ritagliarsi qualche giorno di relax, compici le belle giornate ma anche qualche giorno di stop, con le classiche ferie pasquali. Certo, i giorni a disposizione non sono tantissimi: nella maggior parte dei casi si parla di tre – dal sabato al lunedì di Pasquetta – ma in alcuni casi si arriva anche a quattro, come per i docenti. La durata è certamente perfetta per organizzare un weekend fuori porta, per uscire dall’ordinario ma rimanendo comunque nei limiti del fattibile. Andiamo allora a vedere cinque itinerari per una gita fuori porta per la Pasqua 2024.

Il primo itinerario che proponiamo per una gita fuori porta è legato alle città d’arte del Nord: il weekend di Pasqua 2024 è perfetto per muoversi verso città come Torino, Mantova, Udine o Bologna, sfruttando la comodità del treno ad alta velocità o magari l’auto, se si è in gruppo. Le belle giornate favoriscono infatti lunghe passeggiate, così come la visita a luoghi di interesse culturale e storico. Se si parte dal Nord sarà sicuramente più comodo rimanere in zona per la gita fuori porta di pasqua 2024: allora perché non passare qualche giorno nella regale Torino, città elegante e austera, che sa sciogliersi sotto il sole primaverile? O ancora Bologna, dinamica, giovane e piena di vita. Nelle vicinanze, poi, non possiamo non menzionare la splendida Ferrara, città meno conosciuta ma perfetta da girare in un paio di giorni, così come Udine e Mantova. All’arte potremmo senz’altro unire la buona cucina e perché no, anche un buon vino.

GITA FUORI PORTA A PASQUA 2024: NAPOLI E…

Il secondo itinerario per una gita fuori porta in questa Pasqua 2024 non possiamo che dedicarlo a Napoli, città caotica, colorata, rumorosa ma capace di entrarti dentro in pochi istanti, con la sua accoglienza, la cordialità, i sorrisi e l’ottimo cibo che ci farà tornare a casa felici e certamente anche con qualche chilo in più. Il capoluogo partenopeo è bello sempre, in ogni stagione, ma se c’è una che più delle altre dona vitalità a questa città splendida è proprio la primavera. Il periodo di Pasqua è infatti perfetto per camminare sotto il sole del Vomero, fare una passeggiata a Mergellina con una pizza a portafoglio tra le mani o bere una limonata “a cosce aperte”, farsi un selfie davanti al murales di Maradona o mangiare una sfogliatella con i piedi in acqua.

Dedichiamo il terzo itinerario a Palermo, che come Napoli può essere vista come una città caotica ma in grado di rapire il cuore in pochi secondi. Il capoluogo siculo, certamente più comodo per chi arriva dall’isola che da fuori (considerando il prezzo dei voli che sotto Pasqua diventa proibitivo), è la meta ideale per queste giornate di inizio primavera. Se le temperature lo permetteranno, le spiagge appena fuori dalla città saranno perfette per fare il primo bagno della stagione. Per il quarto itinerario torniamo al nord, sul Lago di Braies. Qui ci sono vari sentieri per esplorare al meglio la natura rigogliosa che circonda il bacino d’acqua: il più conosciuto e battuto è certamente quello circolare che copre il perimetro del lago. Fare trekking in primavera in questo posto magico, nei giorni di Pasqua, è certamente un’ottima scelta per chi potrà arrivare in comodità. Per il quinto itinerario torniamo nel centro Italia e proponiamo Umbria e Toscana. La Val d’Orcia è perfetta da vedere in due giorni e a questa si possono unire splendidi borghi umbri come Todi e Città della Pieve, che saranno in grado di trasmettere calma e serenità tra natura incontaminata e cibo ottimo.











