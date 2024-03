Pasqua 2024 al ristorante: i menù migliori/ Tante proposte di carne dai migliori chef: quali scegliere?

Le persone che scelgono di trascorrere Pasqua 2024 al ristorante non sono poche, ma non sempre la scelta del menù migliore è semplice. Le proposte in tutta Italia infatti sono numerose. La carne è sicuramente la pietanza più gettonata in questa occasione, perché d’altronde la tradizione vuole che si metta sul piatto l’agnello come secondo. Non mancano però anche proposte di pesce e vegetariane. A firma, ovviamente, degli chef stellati e non.

Un menù di Pasqua 2024 che soddisfa ogni gusto è ad esempio quello proposto da Villa D’Este sul Lago di Como dallo chef Michele Zambanini. Esso propone astice, gambero rosso e branzino, ma anche lombatina di agnello in crosta di carciofi. Non mancano la colomba e le uova pasquali. Il mix di pesce e carne nella stessa zona si trova anche con lo chef Domenico Ruberto al ristorante Quercus. Il primo è con il gambero di fiume, mentre il secondo a base di agnello.

Pasqua 2024 al ristorante: le proposte per dei menù indimenticabili…

Tra le proposte di menù di Pasqua 2024 a ristorante di sola carne invece c’è quella dello chef Alberto Bertini di QB Duepuntozero, sul Lago di Garda. Il primo in questo caso è un raviolo di pasta fresca ripieno di capretto alla bresciana, mentre il secondo una piuma di maiale nero della Lomellina allo yakitori. Il tradizionale carré di agnello invece non manca nel menù dello chef Massimiliano Alajmo a Il Calandrino, a Sarmeola, che però propone come primo un risotto alle ortiche ed erbette e come antipasto fiori fritti di zucchina con purea di fave. Una soluzione che in parte soddisfa anche i vegetariani.

Un punto di riferimento per gli amanti del pesce invece sono gli chef Margarita Yamilet Argueta Diaz e Marco Fossati di A’Riccione a Milano. Il loro menù è composto da mini catalana di scampi e gamberi, ravioli di cernia e carciofi e black cod proposto arrosto su vellutata di topinambur. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta!











