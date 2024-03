Pasqua 2024, come si festeggia nel mondo/ Tradizioni, dalla caccia alle uova ai rami benedetti

Come si festeggia Pasqua 2024 nel mondo? L’Italia non è certamente l’unico Stato che sta celebrando questa ricorrenza oggi, anche se non mancano le differenze nel modo di farlo. Paese che vai, usanza che trovi, dice un proverbio. In alcuni casi il rito religioso che riporta alla resurrezione di Cristo si connette alla tradizione pagana che invece omaggia il risveglio della primavera.

In Europa quasi tutti i Paesi festeggiano questa ricorrenza, con le consuete processioni, la benedizione dei rami di ulivo e la caccia alle uova per i più piccoli. Ma quali sono le tradizioni più curiose? In Francia le campane smettono di suonare dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua. Secondo la leggenda volano a Roma in attesa della resurrezione di Gesù. Inoltre, proprio la domenica c’è il ritorno sul piatto delle omelette, bandite dalle tavole invece nei giorni precedenti. A proposito di cibi, invece, in Germania se ne mangiano soltanto di verdi in occasione del Giovedì Santo e in Inghilterra e in Olanda il Venerdì Santo si riempiono le tavole di dolci, soprattutto con l’uvetta. In Bulgaria in questo periodo si fanno le pulizie di casa. In Polonia, in Ungheria e in Repubblica Ceca, invece, prima della Pasqua si celebra un antico rito di fertilità spruzzando acqua di sorgente alle ragazze.

Pasqua 2024, come si festeggia nel mondo: le tradizioni oltreceano

Per comprendere come si festeggia la Pasqua 2024 nel mondo però non possiamo non volare oltreoceano. Gli Stati Uniti sono il Paese della caccia alle uova per eccellenza. O meglio, della Easter Egg Roll. Essa viene organizzata nel giardino della Casa Bianca il Lunedì dell’Angelo. Le uova vengono dipinte e poi nascoste insieme a dolciumi vari portati in dono ai più piccoli da Easter Bunny, un simpatico coniglio. Questa ricorrenza in America prevede anche delle parate in maschera, simili a quelle del nostro Carnevale.

In altre zone come Messico, Salvador e Filippine, invece, si dà maggiore risalto alla componente religiosa. Le parate sono simili alle processioni con scene che ricordano la via Crucis durante la quale i devoti si autoflagellano in segno di solidarietà. A volte compaiono anche delle persone travestite da diavoli che si inginocchiano di fronte alla Croce in segno di sottomissione.











