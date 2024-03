Pasqua 2024, in Lombardia riprendono le “Gite in treno”/ “Turismo sostenibile con i mezzi pubblici”

Le festività di Pasqua sono solitamente occasione per delle gite fuori porta, in particolare durante il Lunedì dell’Angelo o più comunemente noto come Pasquetta. In occasione dell’evento 2024, in Regione Lombardia riprendono così le “Gite in treno”, la possibilità per i cittadini lombardi, ma anche i turisti, di poter visitare alcune delle bellezze della nostra splendida regione. Lo ha comunicato nella giornata di ieri, come si legge su Lombardianotizie.online, l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente.

“L’introduzione delle ‘Gite in treno’ rappresenta un’opportunità straordinaria per i cittadini lombardi e i turisti di godere di un turismo sostenibile, incoraggiando l’utilizzo del trasporto pubblico come mezzo privilegiato per esplorare le bellezze della nostra regione”, le parole dell’assessore commentando il programma di Trenord per la primavera e l’estate del 2024, che prenderà il via proprio il prossimo weekend, con l’arrivo di Pasqua e Pasquetta. A partire dal prossimo 30 marzo, sabato, la compagnia Trenord potenzierà il servizio durante il periodo festive lungo le linee dirette ai laghi, ed inoltre ripartiranno anche i Treni del mare, che permetteranno un collegamento agevole fra la regione Lombardia e quella della Liguria ogni sabato nonché durante i festivi.

PASQUA 2024, IN LOMBARDIA RIPRENDONO LE “GITE IN TRENO”: FRA LE METE PIÙ VISITATE I LAGHI DI COMO E DI GARDA

L’assessore Lucente ha aggiunto e concluso: “L’aumento delle corse verso i laghi nei weekend e l’avvio dei ‘Treni del mare’ diretto alle spiagge liguri sono passi significativi verso una maggiore accessibilità e convenienza nel viaggiare con il treno. Queste iniziative non solo favoriranno lo sviluppo economico e turistico della Lombardia, ma contribuiranno anche alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo un turismo responsabile e sostenibile”.

Si tratta senza dubbio di una iniziativa lodevole per chi appunto vuole passare un weekend fuori casa o comunque vivere una gita fuori porta durante la festa di Pasqua 2024 che ricordiamo, cadrà il prossimo 31 marzo. Fra le mete più visitate, il lago di Como e di Garda, ma anche i monti valtellinesi, e le città d’arte come Milano e Bergamo.

