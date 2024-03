Pasqua 2024, quando è: tutte le date, il calendario/ Come si calcola la festa cristiana e quando finisce

QUANDO INIZIA LA PASQUA 2024: TUTTE LE DATE IN CALENDARIO E QUANDO FINISCE

Capire quando è la Pasqua, quali giorni di ferie “prevede” e che calendario si segue nelle celebrazioni pasquali di questo 2024 sono solo alcune delle domande banali che di norma vengono affidate al “mare magnum” di Google. Ebbene, eccoci qui per rispondere a tutti i quesiti (o quasi) del periodo pasquale: innanzitutto, il tema più importante. La Santa Pasqua 2024 si terrà ufficialmente domenica 31 marzo 2024, come da calendario regolato dalle fasi lunari: dopo l’inizio della Quaresima fissato nel giorno di San Valentino il 14 febbraio scorso, una Quaresima molto “presta” quest’anno vede anticipare la festa mobile della Pasqua all’ultimo giorno del mese di marzo.

In conseguenza alla data della Pasqua, si orientano tutte le altre date in calendario di queste Festività pasquali 2024, a cominciare dalla più imminente: domenica 24 marzo – una settimana esatta prima della Santa Pasqua – è la Domenica delle Palme (legata all’ingresso di Gesù a Gerusalemme). Tutte le domenica precedenti – ovvero 18 febbraio, 25 febbraio, 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo – si erano celebrate le cosiddette “domeniche di Quaresima”, mentre dal 24 marzo fino al 31 si celebra la cosiddetta Settimana Santa, con particolare attenzione al “Triduo Pasquale” di fine settimana: il 28 marzo è giovedì Santo (il giorno dell’Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli prima della crocifissione), il 29 marzo è il Venerdì Santo (il giorno della Via Crucis cristiana, con la morte di Gesù), mentre appunto con la notte di sabato santo si celebra l’inizio della Pasqua vera e propria (legata a livello religioso alla Resurrezione di Gesù dalla morte). Lunedì 1 aprile è invece il Lunedì dell’Angelo, noto in ambito profano come Pasquetta.

COME SI CALCOLANO I GIORNI DELLA PASQUA CON IL CALENDARIO FINALE

Come già preannunciato e arcinoto, a differenza di Natale, Ferragosto e Ognissanti, la Festa di Pasqua non è affatto fissa: esattamente come il Carnevale, le date legate alla Pasqua dipendono direttamente dal calendario lunare. Per quanto riguarda la Pasqua 2024 il giorno cade in profondo anticipo domenica 31 marzo in quanto prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera: il periodo oscilla tra il 22 marzo (data minima) e 25 aprile (data massima). Se infatti la festa cade tra il 22 marzo e il 2 aprile – come l’anno attuale – si parla di “Pasqua bassa”; se è tra il 2 e il 14 aprile si chiama “Pasqua media”; se è tra il 14 e il 25 aprile è invece “Pasqua alta”.

La storiografia cristiana riporta come in realtà la regola sul calcolo della Pasqua non sia sempre stato legato al calendario lunare: i cristiani delle origini infatti seguivano il calendario ebraico, dove si fissa la Pasqua nel 14esimo giorno del mese nissàn. Si seguiva in quel caso il Vangelo di Giovanni che poneva in quel giorno la data della morte di Gesù: cambiò tutto però nel 325 d.C con il Concilio di Nicea della Chiesa cattolica che decise come data ufficiale della Pasqua la variazione “mobile” in vigore fino ad oggi. Direte voi, dunque una volta nota la Pasqua sarà anche direttamente più semplice sapere quando vi sono le varie chiusure pasquali e i paralleli periodo di ferie: ecco per l’anno 2024 solo in linea di massima si può dire che il periodo delle vacanze va da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile, ma non tutte le Regioni seguono gli stessi calendari scolastici, così come aziende e servizi pubblici.

A differenza di quella dei Paesi a tradizione cristiano-cattolica, che celebrano la Pasqua il 31 marzo, diverso è il calcolo e dunque la data della Santa Pasqua per i cristiano-ortodossi e per gli ebrei: in Bulgaria, Cipro, Libano, Grecia, Macedonia, Ucraina, Russia, Romania si celebra la festa della Resurrezione domenica 5 maggio 2024, seguendo il calendario giuliano degli ortodossi (e non quello gregoriano in uso in Occidente): per quanto riguarda invece la Pasqua ebraica il periodo della “Pesach” scatta lunedì 22 aprile e si conclude martedì 30 aprile 2024.











