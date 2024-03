Pasqua 2024, quando iniziano le vacanze scolastiche?/ Calendario date: ecco quando finiscono e quanto durano

Mancano solamente più pochi giorni alla Pasqua 2024 ed ormai nella testa della quasi totalità degli studenti (e forse anche dei genitori, ma con un cenno di preoccupazione) c’è solamente una domanda: quando iniziano le vacanze scolastiche e, soprattutto, quando finiscono? Un momento sicuramente molto atteso perché rappresenta la prima vera lunga pausa dopo quasi tre mesi di lezioni senza interruzioni.

Inoltre, sicuramente gli studenti sapranno benissimo le vacanze scolastiche di Pasqua danno il via ad un periodo con un paio di pause in più, con all’orizzonte altri due ponti prima della fine, anche in questo 2024, dell’anno scolastico. Rimanendo, però, sul periodo pasquale, la prima cosa da sottolineare è che quest’anno la festività cadrà relativamente presto, ovvero domenica 31 marzo 2024, seguita come sempre dalla Pasquetta (il primo aprile) e preceduta dal Venerdì santo. Le vacanze scolastiche di Pasqua 2024, per la gioia degli studenti, includono anche il Venerdì santo e dureranno per ben 6 giorni. Com’è noto, però, il calendario delle pause segue delle indicazioni generali da parte del Ministero, e sono poi le singole Regioni a definirne i dettagli precisi, con lievi variazioni tra una regione e l’altra.

Quando iniziano e finiscono le vacanze scolastiche di Pasqua: il calendario delle regioni

In linea generale, quindi, gli zaini potranno rimanere chiusi, assieme ai libri, da giovedì 28 marzo a mercoledì 3 aprile 2024, con la fine definitiva delle vacanze scolastiche e il tanto detestato ritorno sui banchi per la difficile fase conclusiva dell’anno scolastico. Questo varrà per tutte le Regioni, che hanno accordato a livello nazionale in calendario, con la sola esclusione della Valle d’Aosta, che ha deciso che i suoi studenti dovranno varcare nuovamente la soglia dell’istituto un giorno prima dei ‘colleghi’, ovvero martedì 2 aprile.

Pasqua, inoltre, rappresenterà un po’ la fine delle lunghe pause da scuola per gli studenti, essendo di fatto l’ultima delle vacanze scolastiche propriamente intese, ma aprirà anche ad un paio di mesi dove, almeno, non mancheranno i ponti. Solamente tra poco meno di un mese, infatti, ci sarà il ponte del 25 aprile, che in Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano, Campania, Veneto, Piemonte, Liguria e Calabria terrà chiuse le scuole anche venerdì 26 e, dove previsto, sabato 27. Il Primo maggio, invece, chiuderà la coda di feste, ponti e vacanze scolastiche, con il Molise e la Liguria che terranno chiuso anche il 29 e 30 aprile (rispettivamente, lunedì e martedì).











