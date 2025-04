La Pasqua 2025 è arrivata: mancano infatti solamente due giorni alla domenica più importante per la Chiesa e per i fedeli. Una festa alla quale sono particolarmente legati un po’ tutti, in quanto rappresenta una giornata all’insegna della pace e della serenità, ma allo stesso tempo, tornando su aspetti un po’ più pragmatici, una giornata di sole (o almeno si spera!) e di primavera nella quale è centrale lo stare in famiglia e gustare prodotti tipici e pranzi gustosi, ovviamente dopo aver onorato l’aspetto religioso della festività. Ci sono persone che decidono di passare la festa in casa e di cucinare piatti tipici di questa celebrazione ma allo stesso tempo non manca neppure chi sceglie di passare la Pasqua 2025 al ristorante. Quali sono i menù da non perdere?

A fare da protagonisti, ovviamente, sono spesso gli stessi piatti, su tutti gli arrosti, che sono proprio tipici della Pasqua. Anche al ristorante, dunque, in un menù onnivoro non mancano i soliti piatti a base di carne. Così come non mancano neppure le lasagne, i cannelloni e altre paste tipiche della nostra splendida penisola, che diciamoci la verità, in termini di cibo non ha nulla da invidiare a nessuno. Ma cosa si mangia in alcuni dei ristoranti più conosciuti in Italia? Andiamo ad indagare nel dettaglio qualche menù.

Pasqua 2025 al ristorante: i menù da non perdere

Pasqua 2025 al ristorante? Andiamo a scoprire alcuni menù di locali in Italia. Il ristorante “Caruso nuovo” di Milano propone un antipasto con salame, formaggi, fave, ricottine salate e altro ancora. Come primo una pasta con piselli e polvere di guanciale con uovo marinato. A seguire agnello e poi pastiera e colomba, i dolci tipici del periodo pasquale. Il tutto a 120 euro a persona.

A Nerviano, in provincia di Milano, il ristorante La Guardia propone invece, dopo un benvenuto da parte dello chef: un antipasto con cruditè di mare, poi tagliatelle con gambero rosso e paccheri con ragù di Chianina. Come secondo Carrè di agnello e infine colomba ai ferri con crema al mascarpone. Il menù costerà 75 euro, con coperto, caffè e acqua inclusi. Sono tantissimi i ristoranti aperti in tutta Italia e tantissimi anche i menù, alcuni simili, altri diversi tra loro. Noi, intanto, vi auguriamo un buon pranzo!

