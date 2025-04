La Santa Pasqua 2025 tanto attesa è arrivata. Come ogni anno, in Italia siamo pronti a festeggiare a suon di buon cibo tipico, come casatiello, pigna, pastiera, arrosti vari, colomba e inevitabilmente anche uova di Pasqua. Si è soliti, nel nostro Paese, organizzare un bel pranzo dedicato alla famiglia, magari adornando il tavolo con fiorellini colorati, coniglietti o pulcini a pupazzetto e altri simboli pasquali. C’è anche chi organizza la classica colazione di Pasqua con tantissime prelibatezze sul tavolo, ma questo si fa solamente in alcuni Regioni. Ma all’estero, nel resto del mondo, come si festeggia la Pasqua 2025? Andiamo a scoprire qualche tradizione e usanza.

Autostrade traffico live, previsioni Pasqua e Pasquetta 2025/ Quando è previsto il bollino rosso?

Ogni Paese ha ovviamente le sue tradizioni, anche per quanto riguarda la Pasqua. C’è chi festeggia con pranzi, chi con picnic, chi con cacce al tesoro e tanto altro ancora. La Pasqua 2025, ad esempio, in Gran Bretagna viene festeggiata con dei dolci, gli hot-cross-buns, a forma di croce. Questi, a base di cannella e uvetta, ricordano appunto la croce di Cristo.

Attentato a Pasqua 2025, allarme terrorismo/ Isis, Hamas, le zone più a rischio e i precedenti storici

In Germania, invece, i simboli sono simili all’Italia: uova e coniglietti. I tedeschi sono soliti decorare anche i giardini di casa, con disegni e motivetti colorati. Per quanto riguarda gli esterni, i giardini vengono decorati con rami secchi e sagome di coniglietti e uova. In Olanda, invece, è tipica la caccia al tesoro da parte dei bambini, che devono trovare dolci e uova colorate. Proprio in Olanda si mangia il Paasbrod, dolce a base di uvetta.

Pasqua 2025, come si festeggia nel mondo

Come festeggerà la Spagna la Pasqua 2025? Ci sono tradizioni che riguardano più che altro l’aspetto culinario. Si mangia infatti la mona, un dolce tipico decorato con uova di cioccolato. In Svezia, i bambini girano in strada vestiti da streghe, per ricordare il fatto che la resurrezione di Cristo li abbia scacciati, riportando la luce. In Danimarca si colora tutto di giallo mentre in altri Paesi come Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, la Pasqua viene celebrata con un rito di fertilità, festeggiato spruzzando acqua di sorgente alle ragazze.

Sindone: cos’è la “prova” della Resurrezione di Gesù/ Un telo antico che divide tra il sacro e il mistero