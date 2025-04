Il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell’università Statale di Milano e dell’ospedale Galeazzi, è tornato a parlare nelle scorse ore. Il camice bianco, che abbiamo imparato a conoscere benissimo durante il periodo della pandemia di covid, è stato raggiunto dai microfoni della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1, e nell’occasione ha dispensato i suoi consigli in vista delle imminenti festività pasquali, tenendo conto che domani si festeggerà la Santa Pasqua 2025 e poi la Pasquetta.

Come da tradizione saranno due occasioni per ritrovarsi in famiglia e con gli amici, situazioni che sono ovviamente temutissime dai virologi in quanto terreno fertile per la circolazione dei virus. A preoccupare non è tanto il covid quanto l’influenza, visto che Fabrizio Pregliasco ha spiegato che quest’anno il classico “malanno di stagione” non sembra volerci abbandonare, nonostante siano già stati 15 milioni gli italiani colpiti.

FABRIZIO PREGLIASCO E LA PASQUA 2025 “ANCORA MOLTI CASI DI INFLUENZA”

La curva epidemiologica resta ancora “elevata”, precisa l’esperto, lanciando quindi il suo avvertimento, che è diventato un po’ una sorta di classico per chi conosce il medico meneghino: usate la mascherina. Ovviamente il suo non è un allarme ne tanto meno un monito, ma un semplice consiglio di buon senso, soprattutto se nelle prossime ore dovessimo ritrovarci con persone anziane, fragili, bambini, e magari qualcuno con già qualche sintomo influenzale o un raffreddore: meglio indossare il dispositivo di protezione individuale che permette una minima protezione.

A differenza degli anni precedenti, quando a fine aprile l’influenza era stata di fatto già debellata, quest’anno non sembra volersi arrendere, e nel corso di questa settimana i contagi sono stati decisamente elevati, ben 375mila persone colpite e allettate. C’è quindi il rischio che questo dato possa esplodere in maniera esponenziale nei prossimi giorni, soprattutto fra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva, con tutto ciò che significa.

FABRIZIO PREGLIASCO E LA PASQUA 2025: I CONSIGLI “VINTAGE”

Non va inoltre dimenticato che molte persone saranno in ferie nei prossimi giorni, raggiungeranno delle località di villeggiatura ma anche le città d’arte, e tale scenario rappresenta un’altra situazione di possibile forte contagio. L’unica nota lieta è rappresentata dalla chiusura delle scuole, almeno fino al 27 aprile (ma in molti casi fino al 4 maggio), che senza dubbio permetterà di contenere la circolazione del virus per lo meno fra i più piccoli.

In ogni caso per Fabrizio Pregliasco la mascherina è consigliabile, soprattutto per i più fragili e per coloro che hanno già dei sintomi, come detto sopra, un consiglio che ci riporta indietro nel tempo di 4 o 5 anni, quando in vista dei vari Natali e Pasque caratterizzate dal covid, erano proprio queste le parole degli esperti: mascherina, cautela, lavarsi le mani, distanziamento e se possibile arieggiare il locale dove ci si trova: speriamo bene.