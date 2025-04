Si celebra oggi – almeno, nel mondo cristiano – la Pasqua 2025 che porta con sé tutte le sue apprezzatissime tradizioni che vedono le uova di cioccolato e le colombe dolci in cima alle classifiche dei più piccoli, ma anche una storia e origini millenaria che risale addirittura alla religione ebraica e che fu stravolta (come molte altre festività) dall’avvento e dalla diffusione del cristianesimo.

Complessivamente – è sempre bene precisarlo – con la Pasqua 2025 si celebra la resurrezione di Gesù Cristo avvenuta secondo le Sacre scritture dopo tre giorni dalla sua crocefissione, rendendolo a tutti gli effetti il figlio di Dio e aprendo al mistero centrale nella fede cattolica.

Partendo proprio dalle origini della Pasqua – però – è bene ricordare che la reale nascita di questa festività è legata al culto ebraico che ricollega la ‘Pesach‘ (ovvero il nome ebraico della festività pasquale) alla fuga degli ebrei dall’Egitto con l’aiuto di Mosè e Dio che divise le acque del Mar Rosso per permettere loro di raggiungere la Palestina.

E’ uno dei momenti più importanti per l’ebraismo, e che venne – parzialmente – riassorbito dal cristianesimo che decise di ricollegarla (appunto) alla resurrezione di Gesù; prendendo le distanze da quel senso di attesa del Messia che caratterizza la festività ebraica con il nuovo senso di celebrazione del suo arrivo tra noi mortali.

Le principali tradizioni della Pasqua 2025 tra cristiani, ebrei ed ortodossi

Compresa la nascita della Pasqua, possiamo passare alla parte (se vogliamo) più interessante di questo articolo dedicata alle tante tradizioni collegate a questa festa.

Sul fronte dei cristiani sono certamente celebri le già citate uova di cioccolato e la colomba pasquale; così come il consumo di agnello (ereditato dalla tradizione ebraica) che rappresenta l’animale perfetto dato che fornisce carne, lana e latte, ma anche i più recenti e commerciali conigli.

Secondo la tradizione ebraica – invece – la celebrazione della Pasqua prevede una rigida serie di ‘regole’ da seguire nel corso dei giorni festivi a partire dal divieto assoluto di lavorare (parzialmente rivisto con giornate lavorative dimezzate) e di consumare prodotti lievitati – alimenti, ma anche bevande -; mentre si deve anche utilizzare un apposito servizio di pentole, stoviglie e posate che siano state rese kosher (ovvero purificate) eliminando dall’abitazione tutte quelle che non possono essere trattate appositamente.

Infine tra i culti più diffusi che riconoscono la Pasqua in quanto tale (escludendo, per esempio, il culto islamico), anche gli ortodossi hanno delle specifiche tradizioni: la principale prevede la visita di tutta la famiglia alla tomba di un caro defunto dove si consuma un pasto in compagnia a base di piatti freddi di carne o pesce; mentre anche qui tornano le uova – ma in versione classica, bollite e dipinte – e c’è l’abitudine di indossare in giornata solamente indumenti nuovi.