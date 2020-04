PASQUA FUORIPORTA, BOMBA CORONAVIRUS A ROMA/ Sulla Pontina code chilometriche

La Pasqua sarà una scusa per violare il lockdown, prolungato dal Governo fino al prossimo 3 maggio per l’emergenza coronavirus? Il dubbio serpeggia per il weekend di Pasqua e Pasquetta, ma già il Sabato Santo ha mostrato scene preoccupanti sulle autostrade e sulle consolari di tutta Italia. In particolare sulla Pontina, con Il Messaggero che ha riportato di una coda chilometrica verso Pomezia e le località marittime del Basso Lazio. Secondo quanto riportato dal portale del quotidiano romano, la strada dalle 14 di sabato è rimasta bloccata in direzione Pomezia, anche a causa dei controlli della polizia stradale, fissati poco prima dello svincolo per Pratica di Mare. Ma sono continuate ad arrivare più automobili del previsto, intasando la circolazione su una sola corsia. Lunghi incolonnamenti già a partire da Spinaceto con una lunga fila di auto e mezzi per circa 10 chilometri. Le verifiche degli agenti di polizia sono andate avanti a campione, con i controlli delle autocertificazioni di chi si è comunque spostato nonostante la quarantena.

TRA 15 GIORNI RISCHIO BOOM DI CONTAGI?

La preoccupazione aumenta anche perché i dati dei contagi nella giornata di sabato, secondo quanto riportato dalla protezione civile, sono in leggero rialzo, col solito focolaio della Lombardia a guidare i dati. Ma sia le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sia quelle del Responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli hanno evidenziato come la Pasqua potrebbe portare un nuovo boom dei contagi da coronavirus se gli italiani non rispettassero le indicazioni. Una problematica che, hanno ricordato dalla Protezione Civile e dal comitato tecnico scientifico del Governo, potrebbe ripercuotersi tra 15 giorni, quando gli eventuali contagi di questo weekend usciranno allo scoperto. E se i dati a fine mese fossero scoraggianti si potrebbe rischiare un nuovo prolungamento del lockdown che avrebbe del clamoroso, oltre ad ulteriori ripercussioni economiche ancor più pesanti sulla vita degli italiani.



