Pasqua, Italia in zona rossa/ Regole e limitazioni: spostamenti, visite a parenti e…

L’ITALIA IN ZONA ROSSA: CI SI PUÒ SPOSTARE PER GLI AUGURI DI PASQUA?

Mentre procedono le limitazioni che dividono l’Italia in zone rosse e arancioni abolendo per il momento le gialle, si avvicinano sempre di più i giorno delle feste di Pasqua. Per tre giornate, esattamente da sabato 3 a lunedì 5 aprile, l’Italia si ritroverà tutta in lockdown, dunque in zona rossa, senza alcuna distinzione. Ma cosa si potrà e soprattutto cosa non si potrà fare nei tre giorni festivi e prefestivi? Intanto bisogna tenere a mentre che tutto il Paese, a prescindere dalla situazione epidemiologica, sarà in zona rossa e quindi sottoposto alla restrizioni maggiori estese anche nelle Regioni attualmente in zona arancione, ma non mancheranno le deroghe.

Il principale dubbio che attanaglierà gli italiani sarà legato alle visite a parenti ed amici? Ci si potrà spostare per fare gli auguri di Pasqua? Nei tre giorni saranno consentiti ovunque, dunque anche in zona rossa, gli spostamenti per andare a trovare familiari ed amici ma con delle precise limitazioni. Ciò, infatti, sarà possibile ma con un massimo di due persone con bambini sotto i 14 anni e persone disabili, nell’ambito dei confini regionali ed una sola volta al giorno sempre tenendo conto dei limiti previsti dal coprifuoco. Il rientro a casa dovrà avvenire sempre tra le 5 e le 22. Questa la deroga prevista dal governo per consentire micro riunioni familiari per Pasqua e Pasquetta sempre nel rispetto delle regole ormai note quali il mantenimento delle distanze e l’uso della mascherina in presenza di persone non conviventi.

PASQUA IN ZONA ROSSA: SPOSTAMENTI, LE REGOLE

Nei tre giorni che includono la Pasqua – da sabato 3 a lunedì 5 aprile – restano valide le regole per gli spostamenti al di fuori dei confini italiani con tutte le limitazioni previste dai Paesi di destinazione, in uscita, e dall’Italia al rientro, differenti a seconda del Paese di provenienza. Nel dettaglio, per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone fino alla fine dei 5 giorni. In merito agli altri spostamenti non sono consentiti tra i Comuni, sebbene ci sia una deroga per quelli con popolazione non superiore a 5 mila abitanti: in questo caso è possibile spostarsi per una distanza non superiore ai 30 chilometri rispetto ai confini e non ci si può spostare per andare nei capoluoghi di provincia. Vietati gli spostamenti nella Regione salvo verso una sola abitazione privata, una volta al giorno tra le 5 e le 22 e nel limite di due persone. In questo caso non sono compresi i minori di 14 anni e i disabili.

BAR E RISTORANTI, SECONDE CASE E CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Tutti gli altri ambiti saranno regolati come da zona rossa, dunque bar e ristoranti chiusi: sarà possibile solo l’asporto. Attività motoria consentita solo nei pressi della propria abitazione purché in forma individuale. Via libera invece a coloro che vorranno andare nelle seconde case, anche fuori regione, come consentito dal governo. Tuttavia è specificato che la seconda casa dovrà essere tale, dunque non presa in affitto per l’occasione o in uso solo di recente. Tra le altre limitazioni legate alle seconde case: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza parenti o amici; la seconda casa non deve essere abitata da altre persone. Infine, in merito alle celebrazioni religiose, le chiese restano aperte ma è consigliato recarsi solo nella più vicina a casa. La veglia del sabato sarà anticipata di qualche ora per rispettare il coprifuoco. A Pasqua saranno in programma più messe per consentire ai fedeli di poterle seguire dal vivo. Resta invece vietato scambiarsi il segno di pace.



