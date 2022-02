Pasquale Bacco vs Mariano Amici/ “Basta con questa pagliacciata no vax!”

Pasquale Bacco, medico no vax pentito, e Mariano Amici sono stati protagonisti di un confronto ai microfoni di “Non è l’Arena”, trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti e andata in onda nella serata di domenica 13 febbraio 2022. In particolare, i due dottori si sono confrontati su una delle tematiche più divisive del Terzo Millennio, vale a dire i vaccini. Come detto, Bacco inizialmente era schierato contro i preparati anti-Covid, che egli stesso definiva “acqua di fogna” ai comizi di piazza e alle manifestazioni messe in atto da coloro che sono contro il vaccino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 FEBBRAIO/ +1.982 casi, tasso positività 7%

Un’ideologia dalla quale si è progressivamente allontanato, rimanendo poi folgorato dall’atroce verità che si è spalancata davanti ai suoi occhi quando, per ragioni professionali, è entrato in un reparto di terapia intensiva pieno di malati Covid. Per questo motivo, Bacco si è rivolto ad Amici dicendo: “Io e te abbiamo parlato sempre di tante cose, non di terapie. Da leader no vax non pensi che questa pagliacciata debba finire? Io so benissimo che tu e Trinca avete fatto protocolli di cura a base di vitamine e alimentazione. Allora perché Trinca è morto? L’hai ucciso tu?”.

Bassetti "Minacciato da ore dai no vax"/ "Da uomo di Stato pretendo di essere difeso"

BACCO VS AMICI, POI GILETTI RINCARA LA DOSE: “UN LIBRO? ANCHE IO POSSO PUBBLICARNE UNO DI C*ZZATE!”

Oltre alla tensione registrata tra i dottori Bacco e Amici, anche il presentatore di “Non è l’Arena”, Massimo Giletti, ha inteso dire la sua, in replica a un’affermazione effettuata da Amici: “La documentazione scientifica che ho raccolto servirà per riempire tre libri che usciranno, il primo già tra pochi giorni…”.

Dinnanzi a tale rivelazione, Giletti ha risposto con tono fermo e deciso: “Allora anche io domani pubblico un libro e racconto tutte le c*zzate che ho detto nella mia vita! Non vuol dire che se uno pubblica un libro, quello che c’è scritto dentro automaticamente sia vero. Ci vogliono articoli pubblicati sulle riviste scientifiche. Spegnete il microfono del dottor Amici”.

"Kiwi di Mariano Amici? Grande presa per il c*lo!"/ Luca Telese: "Cerca visibilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA