Pasquale Bruno: “Cristiano Ronaldo un ignorante”/ “Dopo due anni non parla italiano”

Pasquale Bruno non ha mai amato le mezze misure e ieri, a Tiki Taka, lo ha dimostrato ancora una volta. Il celebre ex difensore ha acceso il dibattito sui social network per le sue parole su Cristiano Ronaldo, reo di non parlare ancora italiano dopo due anni trascorsi a Torino con la Juventus. L’ex Torino è entrato in tackle, esattamente come faceva da calciatore: «Cristiano Ronaldo è un ignorante. È in Italia da due anni e ancora non ha imparato a parlare la nostra lingua… Usa lo spagnolo per esprimersi. Non ha rispetto né per i compagni di squadra e né per gli italiani». Dibattito in studio e sul web, ma non è la prima volta. Recentemente intervistato da Repubblica, Pasquale Bruno aveva ironizzato così sui calciatori di oggi: «Sono dei fighetti che postano foto davanti a un piatto di cozze. I social hanno rovinato tutto. Ma avete visto Ronaldo vestito in quel modo? Che pagliacciata».

PASQUALE BRUNO VS CRISTIANO RONALDO: CAOS SOCIAL

Come dicevamo, l’affondo di Pasquale Bruno contro Cristiano Ronaldo ha infuocato il dibattito sui social network e in molti hanno puntato il dito contro l’ex difensore. L’imitatore Edoardo Mecca ha replicato con ironia: «92 partite. 70 gol. 18 assist. Anziché commentare la carriera di uno dei giocatori più forti della Storia del pallone, attaccano Cristiano Ronaldo perché non sa l’italiano. Attaccatevi anche a qualcos’altro, già che ci siete». C’è invece chi ricorda il suo passato bianconero: «Pasquale Bruno dovrebbe essere grato a vita alla Juventus per averlo pagato profumatamente per tre anni consentendogli di calcare importanti palcoscenici. Invece, non perde occasione per attaccarla o puntare qualche suo tesserato». Infine, la punzecchiatura di un utente su Twitter: «Pasquale Bruno che fa l’opinionista, ok… ma almeno si limitasse a quello..invece no: dà anche lezioni di morale… a questo punto va bene tutto».



