Pasquale Di Palma è il papà di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, e farà il suo ingresso nella Casa per avere un confronto con la figlia. Sarà un momento importante per la gieffina, che non ha un rapporto col padre da molto tempo, come lei stessa ha ammesso nel corso della sua avventura nel reality. Signorini, all’inizio della diretta, ha spiegato le motivazioni che hanno portato l’uomo a prendere questa decisione: “Pasquale è un padre che l’ha lasciata anni fa e ci ha scritto, contattato, perché sente il bisogno di chiederle scusa e riabbracciarla”.

Cesara Buonamici ‘incastra’ Helena Prestes: “Hai una fissazione per Lorenzo!”/ Lei sbotta: “Me ne vado!”

Starà a Zeudi però decidere se accettare questo incontro e, dunque, riabbracciare suo padre, o rimanere della sua posizione. La ragazza, in più di un’occasione, ha spiegato di aver sofferto tanto per la mancanza di suo padre, e di essere cresciuta solo con sua mamma, che è oggi per lei un esempio.

Pasquale, il papà di Zeudi Di Palma al Grande Fratello per una riconciliazione: “Mi ha abbandonata”

“Ho un rapporto irrisolto con lui questa mancanza ha creato in me della reazioni diverse quando guardo la figura maschile.” ha raccontato Zeudi Di Palma di suo padre al Grande Fratello. “Non condanno mio padre, ma non lo giustifico”, ha spiegato ancora, ricordando come sua madre abbia fatto per lei e i suoi fratelli da entrambi i genitori, crescendoli con le sue sole forze. Al papà di Zeudi Di Palma è stata infatti tolta la patria potestà. “Noi siamo le scelte che facciamo”, ha tenuto a sottolineare ancora Zeudi, rendendo palese il muro nei confronti di suo padre.

Ilaria Galassi: "Ecco chi dovrebbe vincere il Grande Fratello"/ "L'Isola dei Famosi? Perché parteciperei"