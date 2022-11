Pasquale e Soraya, chi sono i genitori di Carolina Marconi/ “Mi hanno insegnato…”

Pasquale e Soraya, chi sono i genitori di Carolina Marconi

Pasquale e Soraya sono i genitori di Carolina Marconi, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Suo padre è un diplomatico italo-eritreo, Pasquale Marconi, e la madre di nome Soraya è venezuelana. Carolina Marconi ha un ottimo rapporto coi genitori: la madre Soraya (ex dama del trono Over di Uomini e Donne) è la sua colonna mentre il padre Pasquale (diplomatico italo-eritreo) è venuto a mancare anni fa. Ha due sorelle – Elisabetta e Silvana – ha un fratello di nome Leonardo. È molto legata ai suoi nipoti.

La mamma di Carolina fa parte dei Testimoni di Geova mentre sua sorella è riuscita ad uscirne. I rapporti familiari tra le due si sarebbero però complicati proprio per questo motivo: “Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. Mia sorella l’altra è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Sto vivendo una storia molto simile alla tua e mi fa soffrire. Mia madre è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”. La Marconi, da quel che svela, ha la madre e una delle sorelle entrambe Testimoni di Geova, mentre un’altra sorella è “dissociata”, ossia espulsa dalla congregazione per grave violazione di uno dei precetti dottrinali, con la pena di non avere alcun tipo di contatto sociale con gli altri aderenti, anche se sono dei familiari, rimanendo in questo modo isolato dalla comunità.

Soraya Marconi e la partecipazione a Uomini e Donne

La madre di Carolina Marconi, Soraya, è stata una dama di Uomini e Donne. Per presentarsi nel programma la donna aveva scelto queste parole: “Sono una donna romantica, cerco il mio re. Sono una persona solare, mi piace cucinare, arredare, leggere, ballare. Per il lavoro di mio marito ho viaggiato molto, in questi Paesi ho fatto tutti i miei figli: ho cinque figli, e sono nonna di sei nipoti! Come ho detto lavoro scrivere, leggere, cerco una persona con cui costruire un impero, un impero basato nel benessere, nell’amore, in tante cose belle. Adoro una persona che sdrammatizza, che sa ridere della vita come so ridere anche io, e tutto qui”.

I telespettatori più attenti l’hanno subito riconosciuta: Soraya è la mamma di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 4 che le è molto legata tanto da portarla spesso con sé ad eventi ed ospitate. In un’intervista Carolina Marconi aveva svelato che la madre aveva un ottimo talento ai fornelli: “Mia madre è stata un’ottima maestra in cucina. Ha sempre seguito mio padre che era un diplomatico in tutti i suoi viaggi”, aveva dichiarato.













