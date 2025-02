Pasquale Finicelli sarà uno dei protagonisti dell’episodio odierno di Splendida Cornice, programma tv che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Pasquale è un cantante che ha avuto grande successo negli anni ’80 e che molti ricordano in un ruolo ben specifico. Andiamo a vedere chi era e cosa fa adesso Pasquale Finicelli.

Pasquale Finicelli nasce a Napoli il 20 Dicembre 1963 ed è un cantante, attore e modello esploso negli anni ’80 grazie al ruolo di Mirko nel noto telefilm Love Me Licia. Fin da ragazzo Pasquale sogna una carriera nel mondo dello spettacolo e si fa notare a 23 anni con il debutto come attore in Love Me Licia. Un successo inaspettato ma che lancia le ambizioni del giovane.

Pasquale Finicelli è tra le star più conosciute nella seconda metà degli anni ’80 e questo lo fa notare anche nel mondo della musica, realizza la colonna sonora della trasmissione e incide diversi album con la band Bee Hive che diventa una vera hit in quello storico periodo musicale. Nel 1991 diventa anche conduttore televisivo e presenta il programma per ragazzi i Cartonissimi.

Pasquale Finicelli, l’addio alle scene e il riserbo sulla vita privata

Pasquale Finicelli lavora come attore in altri programmi a fine anni ’90, ad esempio nella serie Occhi di Falco ma successivamente la sua carriera si interrompe improvvisamente. L’attore ha lasciato la tv ed ha intrapreso una carriera come autista privato e l’uomo ne ha parlato qualche tempo fa ai microfoni del quotidiano La Stampa:

“Già alla fine della seconda serie volevo mollare ma la produzione mi convinse a restare per una terza e quarta stagione. Il mio manager mi promise Sanremo ed io mollai, ma sbagliai in quanto quella scelta mi è costata tutto. Grazie alla mia famiglia sono riuscito a superare quella delusione. Ero giovane e potevo deprimermi, invece sono ripartito senza vergogna”.

Da giovane Pasquale ha avuto un flirt con la collega Cristina D’Avena, raccontato dalla donna nel 2023. Ora l’uomo è legato da anni alla compagna Manuela, poi ha una figlia di nome Raffaella che ha 34 anni: “Quando è nata avevo 27 anni, con la madre ci siamo lasciati e non ho potuto dare a mia figlia quello che avrei voluto per la lontananza. Ho fatto quel che potevo ma sento di non averle dato quello che tutti i figli dovrebbero avere”.