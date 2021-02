PASQUALE HA TRADITO LA MOGLIE ANNA “PERDONAMI”/ Lei chiude “Basta” (C’è poste per te)

Pasquale le tenta tutte per convincere la moglie Anna a tornare insieme, anche chiedere l’aiuto di C’è posta per te. Un aiuto che, purtroppo, non serva a raggiungere il suo obiettivo e non perché Anna sia ancora infuriata con lui ma perché, dopo il tradimento e la conseguente rottura, lei ha capito di volere una vita diversa e di non amarlo più come prima. “Io non lo penso proprio più, sono onesta. Se lo penso, penso alle abitudini… io sto bene, dormo da sola, se mi mancasse me ne accorgerei.” dichiara la donna a Maria De Filippi che, messa di fronte a questa realtà, dice a Pasquale che è il caso di non continuare ulteriormente ad insistere, visto che p chiara la decisione di sua moglie. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pasquale ha tradito Anna e vuole riconquistarla

Pasquale chiede l’aiuto di Maria De Filippi e C’è posta per te per riconquistare la moglie Anna. “Mi è arrivata la lettera di richiesta di separazione di mia moglie Anna dopo 18 anni insieme”, ha raccontato l’uomo. Questo è accaduto perché Pasquale le ha confessato di averla tradita e non amarla più come prima. Dopo però è tornato a casa, riappacificandosi, ma ancora una volta poi è andato via, lasciandola. Anna è stata la prima, però, a lasciare la casa dopo aver saputo del suo tradimento. I due hanno però avuto modo di parlare ed è in quell’occasione che Anna ha saputo che la donna con la quale Pasquale l’ha tradita più volte è una ragazza molto più giovane.

Pasquale chiede perdono ad Anna per averla tradita a C’è posta per te

Pasquale oggi cerca di rimediare in modo definitivo ai suoi errori, chiamando Anna a C’è posta per te e chiedendole definitivamente scusa. “Ho capito che sono un uomo a metà, perché non sono riuscito a darti un figlio, – ha esordito lui guardandola dall’altra parte della busta – poi però ho capito che sono un uomo a metà perché sono senza di te”. L’uomo infatti dichiara di aver sofferto molto per la mancata possibilità di darle un figlio. Anna appezza il fatto che lui abbia parlato pubblicamente dei loro problemi ma sembra decisa a non dargli una seconda possibilità.



