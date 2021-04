Pasquale Iannuzzi a Felicissima Sera, chi è?/ 8 mila euro da Raoul Bova “per il film”

Pasquale Iannuzzi a Felicissima Sera. Chi è? Vi chiederete, “È un grande attore”, annunciano Pio e Amedeo. Approfittando della presenza di Raoul Bova in studio, il duo comico svela che c’è un attore pugliese che ambisce a conoscerlo e lavorare con lui. Un filmato allora introduce Iannuzzi, mostrando le scene di alcuni suoi film: “Nel cast di Jimmy e i suoi fenomeni, ha diretto e interpretato Il segreto del boss e Il Segreto del boss 2 e 3”. Le scene tragicomiche mostrate nel filmato lasciano così spazio all’ingresso in studio di Iannuzzi che siede al fianco di Raoul Bova.

Pasquale Iannuzzi recita con Raoul Bova a Felicissima Sera

Pasquale Iannuzzi si presenta al pubblico: “Io faccio film cortometraggi e lungometraggi, ho fatto sette film e quest’anno faccio l’ottavo, scritto e diretto da me. Non mi ispiro a nessuno!” E proprio sul prossimo film svela: “Per fare un film ci vogliono tanti soldi, ho fatto il calco e ci vogliono almeno 8 mila euro!” Tra le risate del pubblico, Pio e Amedeo svelano infine che Iannuzzi ha una richiesta da fare a Raoul Bova: “Mi piacerebbe che Bova venisse a fare il padre della figlia di cui mi innamoro. È un film comico questo.” La scena viene poi improvvisata poco dopo e, inutile dirlo, è esilarante! Sul finale, incastrato da Pio e Amedeo, Bova firma un assegno da 8 mila euro per il film di Iannuzzi!

