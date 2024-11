Chi è Pasquale La Rocca? Il 33enne ballerino di Ballando con le Stelle sta suscitando tanta curiosità, per questo andiamo a scoprire tutti i dettagli della sua vita privata. Nato nel 1989 a Napoli, Pasquale La Rocca ha iniziato a ballare sin da quando era molto piccolo. Era il 2003 quando ha debuttato a livello dilettantistico nel mondo della danza, iniziando ad esibirsi qua e là per il mondo. Dopo dieci anni ha conquistato il titolo di professionista diventando poi parte integrante del programma di Broadway intitolato Burn the Floor.

Ai Campionati Nazionali italiani, Pasquale La Rocca si è aggiudicato il terzo posto, che per ora è rimasto il suo miglior risultato. Le sue partner di ballo sono state tre, partendo da Concetta Picascia per poi arrivare a Vincenza Napolitano e Marika Fondi, ballerina professionista con la quale si è aggiudicato la vittoria al Team Mach nel 2006. Di recente lo abbiamo visto in televisione con Luisella Costamagna, la nota giornalista con la quale ha ballato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci aggiudicandosi ancora una volta il primo premio. Non solo, nella diciottesima edizione del programma, Pasquale La Rocca si è ripresentato con Wanda Nara.

Pasquale La Rocca, i rumor su Wanda Nara e l’amore per i tatuaggi

Pasquale La Rocca, cosa si sa sulla sua vita privata? In realtà molto poco. Il ballerino non ha mai voluto esprimersi su fidanzati o fidanzate e sui social pubblica solo scatti che non riguardano la vita sentimentale. Ad esempio, lo vediamo insieme a parenti e amici, ma mai con un possibile partner. Impossibile dunque rispondere oggi alla domanda se Pasquale La Rocca è fidanzato o no, ma solo il tempo ci saprà dare delle risposte concrete. Di certo, il ballerino è sempre impegnato con la danza, disciplina che richiede moltissima concentrazione.

Non tutti sanno poi che Pasquale La Rocca, oltre ad essere un abile danzatore è anche un grandissimo amante dei tatuaggi. Sul suo corpo se ne possono vedere tantissimi su tutto il suo corpo, tanto che su un braccio ha tatuate delle forme geometriche. In passato molti avevano pensato anche ad un possibile fidanzamento con Wanda Nara, ma la risposta è assolutamente negativa: i due avevano instaurato un bellissimo rapporto sul palco di Ballando con le Stelle, ma tra loro non c’è mai stato nulla di più che una semplice amicizia.