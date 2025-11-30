Pasquale La Rocca, chi è il ballerino di Ballando con le stelle? L'avventura nel programma di Milly Carlucci dopo le esperienze in altri programmi

Pasquale La Rocca, protagonista di Ballando con le stelle, quest’anno si giocherà la vittoria del programma al fianco di Barbara D’Urso. I due formano una delle coppie più affiatate e talentose del programma e secondo molti potrebbero essere proprio loro a vincere. Ma chi è Pasquale La Rocca e qual è stata la sua carriera fino a questo momento? Il ballerino è nato a Napoli nel 1989: ha cominciato a ballare quando era giovanissimo, studiando soprattutto balli latino americano. Ben presto sono arrivate anche le prime gare con i campionati italiani: proprio in quegli anni Pasquale La Rocca è stato anche finalista dei campionati Under 21.

Da giovanissimo, nel 2014, quando aveva 25 anni, Pasquale La Rocca si è unito alla compagnia Burn the floor a Broadway, girando il mondo tra Europa, Australia, Stati Uniti e Asia. Nel 2018 ha cominciato la sua avventura televisiva nel programma “Strictly Come Dancing”, una versione inglese di Ballando con le stelle.

Nel 2020, invece, è stato protagonista di “Dacing with the stars Ireland”, portando a casa la vittoria. Nel 2022 ancora ha fatto parte del cast, vincendo con Dianne Buswell. Nello stesso anno è arrivata la chiamata di Milly Carlucci per Ballando con le stelle. In tre stagioni consecutive, Milly ha vinto due edizioni, e si è classificando secondo nella terza in coppia con Federica Pellegrini, lo scorso anno. Quest’anno spera di tornare alla vittoria con Barbara D’Urso.

Pasquale La Rocca, chi è: la vicinanza a Barbara D’Urso

Pasquale La Rocca, protagonista anche quest’anno di Ballando con le stelle, ha una vicinanza particolare con Barbara D’Urso. “Il nostro legame è molto intenso. Negli anni scorsi sono sempre stato tanto rigido e professionale, adesso è diverso, qualcosa è cambiato. La nostra è una condivisione, un’intesa” ha rivelato Pasquale, che con Barbara ha cambiato modo di essere. Presto il ballerino sarà anche protagonista del film 10Dance, tratto dal manga omonimo di Satou Inoue: il film arriverà su Netflix dal 18 dicembre 2025.

