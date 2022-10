Pasquale La Rocca, chi è il ballerino/ Ha vinto 3 volte Dancing with the stars…

Pasquale La Rocca, chi è il ballerino di Ballando con le stelle 2022

Il ballerino Pasquale La Rocca è in coppia con la giornalista Luisella Costamagna nella diciassettesima edizione di Ballando con le stelle 2022. Classe 1989, di Casoria, Pasquale ha iniziato a muovere i primi passi a 9 anni e ha iniziato a studiare liscio, standard e latino americano. Ha ballato con la collega Concetta Picascia, classificandosi tra le prime tre coppie ai Campionati Nazionali Italiani; poi con Vincenza Napolitano tra il 2005 e il 2006 e successivamente ha collaborato con Marika Fondi, con lei ha vinto il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open 2006 e la Supercoppa di Foligno 2007. Nel 2012 si è trasferito e nel 2014 è entrato a far parte del cast di Burn the Floor, una produzione di Broadway. Nel 2019 Pasquale La Rocca è entrato a far parte del cast di Dancing with the Stars Belgium, il Ballando con le stelle del Belgio. Qui ha ballato con l’influencer Julie Vermeire, aggiudicandosi la vittoria del programma. Nel 2020 e nel 2022 ha partecipato anche alla versione irlandese di Ballando con le Stelle, prima con Lottie Ryan e poi con Nina Carberry, vincendo entrambe le edizioni. Pasquale La Rocca è l’unico ballerino ad aver percorso la distanza più lunga di sempre in un passo a due, 12,6 km.

LUISELLA COSTAMAGNA: "MI RITIRO DA BALLANDO CON LE STELLE"/ Pubblico e giuria si oppone: "Allora ballo"

Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna ancora in gara

Pasquale La Rocca è per la prima volta tra i ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2022, versione italiana condotta da Milly Carlucci. “Emozionato e felice di performare per la prima volta qui in Italia”, ha scritto il ballerino su Instagram a pochi giorni dal debutto della nuova stagione del programma. Il ballerino è in coppia con la giornalista Luisella Costamagna, che nelle scorse settimana ha subito una lesione al ginocchio. Nella puntata di sabato scorso la coppia aveva deciso di ritirarsi, cambiando poi idea per il sostegno ricevuto durante la puntata: “Vorrei inoltre aggiungere che, avrei appoggiato e rispettato qualsiasi decisione presa da Luisella, e semmai la bilancia si fosse orientata per il “ritiro”, sarebbe stato esclusivamente per dare priorità alla salute di Luisella prima di ogni cosa… È stata una settimana molto intensa e travagliata, ma, anche grazie a voi e alla forza che ci avete dato, abbiamo deciso di non mollare, per quello che è possibile nelle nostre corde. Ad ogni modo vi terremo aggiornati sulla situazione, sperando che tutto vada sempre per il meglio”, ha scritto Pasquale su Instagram.

