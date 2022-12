Pasquale La Rocca/ “Luisella Costamagna ha vinto Ballando perché l’ha voluto!”

Pasquale La Rocca, vincitore con Luisella Costamagna dell’edizione 2022 di “Ballando con le Stelle”, talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane” nella mattinata di lunedì 26 dicembre 2022.

Il ballerino ha commentato il trionfo con la sua partner nella finalissima, dove i due hanno avuto la meglio su Alessandro Egger e Tove Villför: “È stato un successo molto inaspettato, i rivali erano molto forti. Questa era la mia prima volta in Italia a Ballando, a casa la mia famiglia mi supportava ed è stato bellissimo regalare una gioia a tutti loro. Il percorso mio è di Luisella è stato molto difficile, molto più complicato di quello che si è visto da casa ogni sabato. Dedico la vittoria a Luisella per tutto quello che ha fatto, ha voluto fortemente questa coppa. Fino alle 17 di venerdì 23 dicembre eravamo in una sala di allenamento a ripassare e questo mi ha dato la determinazione per arrivare al primo posto”.

PASQUALE LA ROCCA: “ALESSANDRO EGGER È FENOMENALE, MA…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Pasquale La Rocca ha commentato anche il secondo posto di Alessandro Egger, dato alla vigilia come possibile vincitore di “Ballando con le Stelle”: “Alessandro era un fenomeno sin dalla prima puntata, ha fatto un percorso un po’ più grande del nostro. Però poi abbiamo vinto noi…”.

Successivamente, Mauro Coruzzi, opinionista del programma, ha asserito: “Ci vuole una sorta di complicità e di empatia difficile da individuare. Quando feci io Ballando, trovai un partner che comprese benissimo le mie difficoltà e i miei limiti. In quel programma conta trovare il clima, affinché il ballerino comprenda le esigenze del concorrente e le sue caratteristiche principali. Il caso di Luisella Costamagna è bellissimo: lei ha fatto un percorso simile a una sceneggiatura e ha dimostrato di avere voglia di farcela con Pasquale La Rocca”.

