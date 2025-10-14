Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025, l’intesa cattura l’attenzione a Ballando con le stelle 2025.

A Ballando con le stelle 2025 c’è sempre aria di primavera, il riferimento non è però al clima in senso stretto bensì all’atmosfera; spesso tra un passo di danza e l’altro sbocciano amori che ancora durano a distanza di edizioni e anche quest’anno qualche tenerezza sembra non sfuggire agli occhi più attenti. Ci pensa Rossella Erra nelle vesti di ‘paparazza’ per La Volta Buona a far luce sulla vicenda ponendo l’attenzione su due coppie in particolare: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Rossella Erra parte proprio da una complicità a suo dire inedita per un particolare tutt’altro che irrilevante; il suo cellulare ha infatti beccato Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso particolarmente complici, con il primo che cingeva cingeva la sua compagna d’avventura con un braccio. Una scena che potrebbe passare inosservata, se non per un aspetto messo in evidenza proprio dalla giurata. “Lo avete mai visto in 4 anni con un braccio poggiato sulla sua ballerina? Io mai! C’è una vicinanza umana, spirituale, abbiamo anche mangiato insieme e lui lo vedo particolarmente felice per il tempo che passa con lei”.

Amori in fiore a Ballando con le stelle 2025? Rossella Erra ‘punta’ anche Andrea Delogu e Nikita Perotti

La lente d’ingrandimento di Rossella Erra finisce anche su Andrea Delogu e Nikita Perotti; la loro complicità è messa in evidenza anche da Guillermo Mariotto e di fatto risulta particolarmente chiacchierata fin dagli albori di Ballando con le stelle 2025. Nessun braccio che cinge, se non per l’uscita finale; il video mostrato a La Volta Buona cattura i due concorrenti al mattino tra battute e simpatia. Ciò che non è passato inosservato è il momento della passeggiata a braccetto: “Davvero carini, come due liceali”, sottolinea Caterina Balivo che quasi sembra fare il tifo per la coppia.