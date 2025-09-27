Barbara d’Urso conquista Pasquale La Rocca: il maestro rivela "è sexy, sensuale e con gambe perfette" prima del debutto a Ballando con le Stelle.

Pasquale La Rocca è il ballerino di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle 2025, e diciamocelo, tutti non vediamo l’ora di scoprire la loro sinergia anche sul palco di Milly Carlucci durante questa fantastica edizione del talent di Rai 1. Apprezzatissimo professionista, nasce a Napoli nel 1989 e inizia a ballare sin da subito. Da bambino muove i suoi primi passi di danza, per poi diventare un vero professionista nel 2014. In quell’anno decide di trasferirsi in Inghilterra per partecipare a Burn The Floor.

Si tratta di un famoso spettacolo teatrale al quale accedono tutti i ballerini più famosi del mondo, uno show che gli permette di girare in tournée per poi approdare a Ballando con Le Stelle. Qui, nel programma di Maria De Filippi accompagna Wanda Nara e Luisella Costamagna. Nonostante la sua grande carriera, poco si sa sulla sua vita privata. Come tanti ballerini ha deciso di tenere ben separata la sua vita sentimentale da quello che è il suo lavoro, per cui, oggi resta ancora aperta la domanda su Pasquale La Rocca: è single o fidanzato?

Pasquale La Rocca felice con Barbara d’Urso a Ballando: “C’è sintonia ed energia“

Il ballerino non ha mai voluto parlare apertamente del suo stato sentimentale, ma di certo sta trovando una forte connessione lavorativa con Barbara d’Urso. “Sono suoi fan e vogliono conoscerla. Il nostro primo incontro? Travolgente. Siamo una vera coppia, in tutti i sensi. C’è sintonia, energia…Lei è super determinata e conoscerla da vicino evidenzia davvero la sua forza. Ha una professionalità straordinaria“, ha detto dopo aver scoperto che l’avrebbe accompagnata in questa avventura, “Parlando di Barbara devo rilevare che ha attitudine al ballo, ha il suo stile, è sexy, sensuale e ha una fisicità giusta che aiuta: una media altezza e bellissime gambe“. Che dire, nascerà una nuova coppia?

