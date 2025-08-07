Pasquale La Rocca torna a ricoprire il ruolo di maestro di Ballando con le stelle ma un dettaglio non sfugge all'occhio attento dei fan.

Settembre si avvicina e sui profili social di Ballando con le stelle continuano ad essere annunciato non solo i nomi dei concorrenti ufficiali, ma anche quelli dei maestri. Tra quelli annunciato spunta anche Pasquale La Rocca, considerato uno dei migliori e che ha spesso portato a casa la vittoria. “In appena tre anni sulla pista di Ballando Con Le Stelle, Pasquale La Rocca ha sollevato la coppa due volte, conquistando ogni sfida con grinta e coraggio. Ha percorso strade impervie, ma la sua tenacia e il talento lo hanno trasformato in un campione vero“: con queste parole, Ballando annuncia il ritorno di Pasquale La Rocca, pronta ad accettare una nuova sfida.

“Sono felicissimo di condividerlo con tutti voi. Ci sarò anch’io nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Tornare su quella pista, per me, significa davvero tanto. Avevo solo 16 anni quando questo programma iniziò e devo dire che essere qui, oggi, fare parte di questa famiglia ma soprattutto celebrare il grande anniversario dei 20 anni è davvero un’emozione inspiegabile”, dice Pasquale.

Il web commenta il ritorno di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

L’annuncio del ritorno sulla pista di Ballando con le stelle di Pasquale La Rocca ha diviso il pubblico. Da una parte ci sono coloro che non nascondono la gioia di rivederlo e, dall’altra, ci sono quelli che fanno notare come quella dello scorso anno sarebbe dovuto essere l’ultima edizione di La Rocca a Ballando.

“Sei molto bravo ma potevi evitare la pagliacciata dello scorso anno…. Con i voti ancora in gioco ‘non so se torno'”, “Ma non era l’ultima volta la scorsa edizione?”, “Ma non aveva detto che si sarebbe ritirato?”, sono solo alcuni dei commenti sotto il video.

