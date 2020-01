Pasquale Laricchia/ Il proverbio dell’anno: “Ie so fort” (Grande Fratello Vip 4)

Pasquale Laricchia è uno dei protagonisti più amati della prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Il personal trainer barese, inquilino nella Casa più spiata d’Italia già nella terza edizione del reality, ha fatto il suo ritorno al Grande Fratello nascondendosi all’interno di un frigorifero dorato. Dopo essere uscito dal suo nascondiglio, Laricchia ha salutato tutti i suoi supporter prima di salutare Alfonso Signorini, il quale si è complimentato con lui per la sua straordinaria forma fisica. Pasquale non ha trattenuto l’entusiasmo quando il conduttore ha lasciato intendere che da lì a breve avrebbe raggiunto un posto molto speciale nella casa, il privée del Grande Fratello Vip, dove ha potuto incontrare un altro big del reality, Patrick Pugliese. Qui, su richiesta della regia, è stato esortato a formulare il primo proverbio dell’anno, ma Laricchia ha deciso di spiazzare tutti, sorprendendo il pubblico con uno slogan: “Ie so fort”.

Pasquale Laricchia nel tugurio

Poco dopo aver fatto il suo ingresso nel privée, Pasquale Laricchia ha capito che in realtà per lui si erano aperte le porte del tugurio. A un passo dalla casa del Grande Fratello vip 4, il personal trainer si è infatti dovuto rimboccare le maniche e condividere gli spazi con altri quattro ex gieffini molto amati dal pubblico italiano: Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. È a questo punto che Laricchia, assieme agli altri protagonisti del reality, ha accolto con molta gioia il concorrente eliminato dalla Casa, vale a dire Fabio Testi, trasferito nel privée dopo una cocente nomination. A fine puntata, Laricchia ha salutato, assieme ai suoi compagni, il conduttore Alfonso Signorini e i due opinionisti Pupo e Wanda Nara, preparandosi a sistemare il suo letto per la sua prima notte all’interno della Casa.

Pasquale Laricchia entrerà nella casa?

Nel corso della prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Pasquale Laricchia è stato impeccabile. Il personal trainer ha fatto subito amicizia con gli altri ex concorrenti del Grande Fratello edizione “nip” e sembra andare anche molto d’accordo con Fabio Testi. Tra i pregi di Pasquale ci sono sicuramente la sua simpatia e la leggerezza con cui affronta sempre le situazioni in cui si trova. Tra i difetti c’è invece quello di essere molto preciso caratteristica, questa, che potrebbe portarlo in futuro ad entrare in contrasto con qualche altro suo compagno di viaggio, come del resto già accaduto in passato. Tuttavia, il pubblico da casa sembra amare molto il personal trainer barese, che potrebbe sicuramente superare la prossima puntata del Grande Fratello e diventare a tutti gli effetti un concorrente vip. Ci riuscirà? Per poter rivedere come si è comportato Laricchia nella prima puntata del Grande Fratello vip, si può consultare questo video.



