Pasquale Laricchia/ “Oppini andava squalificato dal GF Vip!” poi attacca la Parietti

Dopo Salvo Veneziano, anche un altro noto ex gieffino ha detto la sua sulla mancata squalifica di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip, parlando di ‘due pesi e due misure’. Pasquale Laricchia, ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, ha ricordato come invece lui stesso sia stato mandato da Alfonso Signorini in un centro antiviolenza per le donne per quanto detto non da lui ma da Veneziano. “Non c’era bisogno, anche perché io mi sono subito dissociato e poi sapevo benissimo come bisogna trattare le donne e anche in passato ho difeso le donne sempre nel reality show.” ha esordito Laricchia, per poi entrare nel merito della mancata squalifica di Oppini. “Io sono un simpatizzante di Oppini anche perché lo conosco, quindi in realtà si può anche dare una lettura positiva della cosa. Però, se la regola è quella, secondo me anche lui doveva andare nello stesso centro.” ha aggiunto.

Pasquale Laricchia punge Alba Parietti: “Non è più credibile…”

Pasquale Laricchia è dunque convinto che Francesco Oppini sia stato in qualche modo ‘favorito’ dal Grande Fratello e da Signorini. Ma, a proposito di questo, l’ex gieffino punge anche la madre di Oppini, Alba Parietti. “La signora Parietti fa bene a dire che suo figlio doveva essere squalificato per quel motivo, solo non è più credibile quando dà sentenza su tutti!” Così ha poi lanciato la stoccata finale: “Magari lo pensa pure quando dice una cosa del genere, però lo fa anche per salvaguardare la sua posizione”.



