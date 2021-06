Pasquale Laricchia/ “Pronto a tornare in Tv con uno show sportivo. Victoria? Chiuso!”

Tanti progetti in vista per Pasquale Laricchia. L’ex gieffino, ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities ha ricordato la sua seconda esperienza nella Casa, spiegando perché ha deciso di tornare. “Quando il Grande Fratello ha festeggiato il suo 20ennio, avevo bisogno di far capire a chi guarda il GF chi sono stati coloro che hanno fatto la storia di questo reality. – ha ammesso Pasquale, tenendo però a sottolineare che – Oggi si parla di ascolti, quando facevamo noi questo reality c’erano ascolti di 8-10 milioni di telespettatori!” Così ha ricordato le emozioni di tornare nella Casa di Cinecittà: “Tornare dopo 20 anni è una sensazione diversa. Ovviamente conosci i meccanismi, come funziona, però, come tutti dicono, quando sei dentro non ti lasci più condizionare dalle telecamere. Mi ha fatto molto piacere che la produzione abbia pensato a me.”

Pasquale Laricchia/ "Oppini andava squalificato dal GF Vip!" poi attacca la Parietti

Pasquale Laricchia sullo scontro con Victoria Pennington: "Ha sempre mentito"

Dal Grande Fratello si passa poi a parlare della querelle nata con la sua ex compagna Victoria Pennington, che lo ha accusato di molestie. In diretta radio, Pasquale Laricchia ha dichiarato che si tratta ormai di un caso chiuso: “Abbiamo archiviato. Dall’ultima volta che sono andato da Barbara D’Urso, da lì abbiamo messo un punto alla faccenda. Ho cercato di essere una persona sempre onesta, leale, alla fine se vieni punito per questo non è giusto. Così sono andato da Barbara a mostrare che lei ha sempre mentito.” Deejay ed ex gieffino, Pasquale ha ora un altro progetto televisivo da realizzare: “Dovrei fare un programma sullo sport. Bisogna far ripartire prima tutto, il paese, le palestre…”, ha dichiarato su RTL 102.5 News.

Pasquale Laricchia: "Victoria? Mai picchiata!"/ Fredella: "Voleva solo pubblicità!"
Pasquale Laricchia/ "Aspetto ancora le scuse dell'Alberti, sbugiarderò Victoria in tv

