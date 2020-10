Pasquale Laricchia: “Victoria? Mai picchiata!”/ Fredella: “Voleva solo pubblicità!”

Pasquale Laricchia torna a parlare del contenzioso con l’ex fidanzata Victoria a Pomeriggio 5. Lei lo accusa di averla maltrattata e addirittura picchiata, lui nel salotto di Barbara D’Urso respinge con forze e prove ogni illazione. “Lei ha usato anche la tua buonafede Barbara, perché tu giustamente credi a queste cose e usare il mezzo televisivo per distruggermi. Stiamo parlando di cose molto serie.” ha esordito, rivolto alla conduttrice, Laricchia. Per poi mostrare le prime prove sul caso e spiegare che: “Attraverso il mio legale siamo andati a fondo per scoprire se io fossi mai stato convocato dai carabinieri dopo la sia denuncia. Le risposte sono state queste: in realtà io non sono mai stato convocato né in questura, né dai carabinieri. Mi dispiace Barbara ma ha usato anche te per i suoi fini”.

Francesco Fredella difende Pasquale Laricchia dalle accuse di Victoria

A schierarsi dalla sua parte è stato Francesco Fredella. Il giornalista ha difeso Pasquale Laricchia, dichiarando che Victoria volesse “solo pubblicità”. Poi ha aggiunto: “Me ne dispiace, perché ci sono donne che veramente subiscono maltrattamenti e che quindi devono denunciare effettivamente e non è giusto. Pasquale poi ha una figlia, ha una compagna che insegna, quindi un ruolo sociale molto importante. È un personaggio pubblico, per quale motivo lei deve fare così?” Altra ipotesi è quella di Patrizia Groppelli, che avanza la possibilità che Pasquale e Victoria fossero in realtà complici col fine di avere un po’ di visibilità televisiva.



