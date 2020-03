Pasquale Laricchia/ “Victoria? Un’attrice con problemi di soldi” (Domenica Live)

Pasquale Laricchia ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso nella puntata di domenica 1 marzo 2020. L’ex concorrente del Grande Fratello 3 e dell’edizione Vip 2020 è pronto a replicare alle pesantissime accuse della ex fidanzata Victoria Pennington. Durante una delle ultime puntate di Live – Non è la D’Urso, Carmelita ha intervistato la ex concorrete del GF per sentire la sua versione dei fatti in merito alle presunte violenze subite dal personal trainer pugliese. Un racconto davvero agghiacciante quello condiviso da Victoria che ha detto: “quando ho lasciato lui io ho scelto di vivere evitando di rimanere in una situazione molto violenta. L’ultima volta ha corso dietro di me, io sono andato in stanza da letto”. Fin qui nulla di così terrificante se non fosse che, poco dopo, la Pennington ha raccontato di aver subito diverse violenze dall’ex compagno: “me ne ha dati così tanti che io ho smesso di respirare, ho rischiato di morire se me lo avesse fatto un’altra volta”. La confessione scioccante di Victoria ha spinto la padrona di casa a chiederle se si fosse recata dalla polizia per denunciare Pasquale. A quel punto la donna ha detto: “sì, dopo di che non sono più andata dalla polizia perché ho avuto paura”.

Pasquale Laricchia e Victoria Pennington: dove sta la verità?

Non solo, Victoria Pennington in collegamento dall’America dove oggi vive con la sua famiglia ha anche confessato a Barbara D’Urso perchè ha subito le violenze da Pasquale Laricchia: “era il mio unico punto di riferimento perché non avevo parenti, amici o conoscenti che mi potevano aiutare”. Naturalmente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha replicato con fermezza alle accuse della ex fidanzata dicendo che prima di tutto sono delle falsità, ma che lei è anche un’attrice alla caccia di soldi. “È un’attrice. Mi accusa di violenze, ma ci sono problemi di soldi. Ha sperperato i soldi della nostra società di cui ero amministratore delegato” le parole che Laricchia ha pronunciato per difendersi dalla ex fidanzata Victoria. Non solo, l’ex gieffino ha proseguito precisando: “Victoria dice queste cose per problemi di soldi: avevamo una società insieme e mi ha lasciato dei debiti”. A questo punto è opportuno domandarsi: dove sta la verità? Non resta che seguire la prossima puntata di Domenica Live per scoprire cosa dirà Pasquale per difendersi dalla ex fidanzata.

