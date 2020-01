Pasquale Laricchia/ Barbara Alberti lo stronca “Come Bombolo ma…” (Grande Fratello VIP)

Pasquale Laricchia e il Grande Fratello, gioie e dolori. Il ritorno dell’ex concorrente della terza edizione del reality show nella versione VIP di quest’anno, assieme ad altre “vecchie glorie” dello storico format targato Mediaset sta facendo discutere dato che se da un lato il pubblico ricorda ancora la stravaganza e la simpatia dell’oggi 47enne pugliese, tanto da meritarsi all’epoca pure una imitazione ad hoc da parte di Fabio De Luigi nei programmi della Gialappa’s Band, negli ultimi giorni sono piovute addosso al dj e personal trainer diverse critiche (qui il video delle parole di Barbara Alberti), non del tenore di quelle che hanno portato alla squalifica di Salvo Veneziano, certo, ma comunque destinate a scatenare polemiche. Come per gli altri suoi compagni di… sventura, anche per Pasquale l’ingresso negli studi di Cinecittà dove si svolge il reality non è avvenuto dall’ingresso principale ma dal privè e sin dal primo collegamento in diretta col conduttore Alfonso Signorini si è capito che Laricchia non era cambiato dai tempi in cui era fidanzato con Victoria Pennington anche se i pessimi commenti fatti da lui e gli altri coinquilini sulle donne del programma nel daytime hanno portato gli autori ad aprire un’inchiesta di cui la principale vittima è stato Salvo che per alcune sgradevoli frasi su Elisa è stato letteralmente cacciato via.

PASQUALE LARICCHIA, “BASTA CA***TE, ORA SONO PADRE DI FAMIGLIA”

Ad ogni modo Pasquale Laricchia è tornato a far parlare di sé per via della sua vita privata e le sue promesse sul fatto che ha cambiato testa e non commetterà passi falsi dopo aver avuto l’occasione di tornare in tv grazie al Grande Fratello VIP. Di lui si sapeva che, dopo la fine della relazione storica con Victoria (entrata con lui nel reality), aveva un’altra compagna mentre solo di recente è emerso che Pasquale è papà di una bambina, circostanza emersa nel corso di un litigio avvenuto nella Casa del GF con Pago. Infatti, spiazzando un po’ tutti, il 47enne originario di Bari ha candidamente ammesso di essere oramai un padre di famiglia e che per questo “ho promesso di non fare più cazz…”, anche se il poco edificante episodio dei commenti fatti sulle altre concorrenti gli è valso molte critiche tra cui quella di maschilismo di cui diciamo più avanti. Pare che peraltro questa sorta di rinsavimento da parte del dj sia dovuto a una solenne promesse fatta a Loredana, la sua attuale compagna, prima di tornare nell’abitazione più spiata d’Italia, al fine di evitare di finire nuovamente nel tritacarne mediatico per via di quella “elocutio” che il buon Pasquale a volte proprio non riesce e tenere a freno…

BARBARA ALBERTI LO STRONCA, “E’ COME BOMBOLO CHE PERO’ FA PIU’ RIDERE”

E a proposito proprio delle polemiche di cui sopra, chi si è scagliata senza mezze misure contro Pasquale Laricchia è stata Barbara Alberti. In una delle tante trasmissioni di contorno al Grande Fratello 4, infatti, la 76enne scrittrice e sceneggiatrice, oltre che apprezzata opinionista, ha spiegato che, se dipendesse da lei, eliminerebbe subito il concorrente pugliese. Il motivo? “Non smette mai di parlare di sé, e secondo me è una delle persone più moleste della Casa” ha detto la Alberti, rincarando poi la dose contro l’inquilino del GF 3 quando ha aggiunto che una delle caratteristiche di Laricchia sarebbe il fatto che lui è “il qualunquismo e il maschilismo fatto persona”. Insomma, nessun dubbio per la Alberti su chi eliminare per primo dalla Casa anche se il diretto interessato non è in nomination. “A dire il vero ho una simpatia esterrefatta per lui, ma come ce l’hai per Bombolo, che fa più ridere” è stata poi la nuova stoccata della Alberti che ha concluso con questo epitaffio su Pasquale: “Mi fa ridere cinque minuti, poi però lo butti dalla finestra…”. Per onor di cronaca va detto pure che la Alberti non ha risparmiato taglienti critiche pure alle altre vecchie glorie del reality, ammettendo di non aver una grande empatia con nessuno di loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA