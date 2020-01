Pasquale Laricchia Vs Alfonso Signorini/ “Violenza? Non è come dici, non si fa così!”

Alfonso Signorini lo aveva anticipato all’inizio di questa terza diretta del Grande Fratello Vip che questa sarebbe stata una puntata complicata. La squalifica di Salvo Veneziano ha inevitabilmente coinvolto anche gli altri tre ex gieffini presenti al fatto. Alfonso svela loro quanto accaduto fuori e la richiesta di molti della squalifica immediata anche per Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. “Invece di squalificarvi noi abbiamo deciso un’altra cosa – annuncia il conduttore – faremo una serie di incontri con alcune donne che hanno conosciuto la violenza”. A queste parole però, Pasquale Laricchia prende parola e sbotta contro il conduttore, dicendosi totalmente contrario a questa iniziativa.

Pasquale Laricchia, scontro in diretta con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

“Io non ci sto, mi dissocio!” esordisce Pasquale Laricchia in diretta al Grande Fratello Vip, per poi continuare “Io non devo andare in nessun centro perché io ho difeso le donne.” E prosegue: “Il fatto che devo essere associato a questo.. io non mi rispecchio! Mi dispiace Alfonso, io ti rispetto ma non si fa così. L’errore è stato fatto e capisco che si deve dire che non si deve neanche ridere. Io più di dirlo posso mica prenderlo a ceffoni!Non posso accettarlo!” Signorini è abbastanza infastidito e replica a Pasquale “Noi non obblighiamo nessuno. Noi vi stiamo offrendo una possibilità poi chi vuole la prende chi non vuole rimane lì!”

