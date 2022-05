Pasquale Marchese, manager MPS, nel caos/ “Venditore top? Fa come con una donna”

Monte dei Paschi di Siena finisce nel caos dopo un esempio poco professionale e moralmente corretto del chief commercial officer della banca, Pasquale Marchese. Il manager, durante un corso di formazione per i dipendenti, si sarebbe reso protagonista di parole che non sono piaciute ai presenti ma anche ai sindacati. Secondo quanto riporta la Repubblica, il manager e trainer, nello spiegare un concetto ai dipendenti, si è riferito alle parole sentite da un promotore suo collega in passato. L’esempio dei chief commercial officer non è però stato apprezzato.

L’uomo ha dichiarato: “Ricordo, in un’altra azienda, un top performer del commerciale proprio dei prodotti di protezione. Gli chiesi: come fai a vendere così tanti prodotti, dipende dalla formazione che hai fatto, dipende dalla conoscenza dei clienti, da che dipende? Lui mi rispose in dialetto. Mi disse: ‘Ingegne’, che le devo dire, è come quando uno deve conquistare una donna, io ci provo con tutte, poi qualcuna ci starà”.

Sindacati contro Pasquale Marchese

Il racconto di Pasquale Marchese, manager di Monte dei Paschi di Siena, ha scatenato i sindacati. La frase è stata pronunciata durante una call di formazione ai dipendenti, alla presenza dei direttori di filiale, manager della direzione commerciale e gestori. Una folta platea che dunque ha ascoltato l’esempio portato dall’uomo, non apprezzando le sue parole.

In un comunicato interno dei sindacati si parla di “episodio di mancanza di rispetto e sensibilità nei confronti della professionalità di tutti i nostri colleghi senza distinzione di genere. Il nostro educatore di top performer in serie è riuscito ad affondare codice etico e deontologia professionale, educazione sentimentale e rispetto per il genere femminile (e indubbiamente anche per quello maschile)”. La nota prosegue poi parlando di affossamento di “anni di regolamentazione, formazione e contrattazione sulle politiche commerciali, di corsi sulla consulenza avanzata, di normative sulla tutela del cliente, sepolti sotto un unico imperativo: provarci, sempre e con tutti”.

