Pasquale Minieri ed Elettra, marito e figlia Rita Marcotulli/ “Sono un dono speciale”

Pasquale Minieri ed Elettra sono il marito e la figlia di Rita Marcotulli, la pianista jazz ospite del Festival di Sanremo 2022 durante la serata della cover. La pianista, infatti, condividerà il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il cantante Yuman sulle note del brano “My Way” di Frank Sinastra. Una carriera straordinaria quella della pianista italiana che può vantare collaborazioni con Pat Metheny, Pino Daniele ed Enrico Rava. Non è la sua prima volta a Sanremo, visto che ha già partecipato come ospite di Max Gazzè in gara con il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Intervistata da Il Giornale, la pianista ha raccontato qualcosa in più della sua vita soffermandosi sulla famiglia e sulla figlia.

“Mia sorella, Carla, è musicista. Mia madre Anna ha 87 anni, poi mio padre Sergio, belle persone. Quando si sono separati c’è stata sofferenza. Papà mi ha lasciato la passione per la musica. Mamma è una donna esplosiva. Da lei ho preso l’allegria e la gioia per la vita: la mia casa è sempre piena di gente” – ha detto la pianista che è felicemente sposata con Pasquale Minieri. Dal loro matrimonio è nata la figlia Elettra.

Rita Marcotulli: il marito Pasquale Minieri e la figlia Elettra

Rita Marcotulli è legatissima alla figlia Elettra nata dall’amore con Pasquale Minieri, musicista, ingegnere del suono e produttore discografico che ha collaborato con grandi artisti: da Vinicio Capossela agli Avion Travel, da Teresa De Sio ad Elisa. Parlando proprio della figlia, la pianista jazz ha dichiarato: “lei è la più bella musica che io abbia mai scritto, la più bella musica della mia vita. Un dono speciale. Con i figli è così, si capisce l’amore”. La figlia si chiama Elettra anche se avrebbe voluto chiamarla Chiara: “sia io sia mio marito siamo scuri, lei ha dei bellissimi occhi azzurri. Quando ho sentito che la figlia di Isabella Rossellini si chiama Elettra, ci è piaciuto, e l’abbiamo anche noi chiamata così”.

Il marito Pasquale Minieri è conosciuto per aver collaborato a lungo con Claudio Baglioni occupandosi della progettazione e la direzione artistica degli spettacoli di diversi suoi spettacoli.



