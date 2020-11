Pasquale, papà Massimiliano Morra/ Lite con Tommaso Zorzi: “Indegno, l’avete deriso!”

Sorpresa per Massimiliano Morra nella diretta del 16 novembre del Grande Fratello Vip. Prima di scoprire l’esito del televoto che anche questa sera lo trova a rischio eliminazione, l’attore riceve una visita in glass room. Si tratta di suo padre Pasquale che è venuto in Casa non solo per dargli un incoraggiamento ma anche per dargli qualche importante consiglio. “Siamo orgogliosi di te, del percorso che stai facendo, è un bel percorso, però ogni tanto tira fuori anche gli attributi!” “Lo sai io sono introverso, timido…” replica Massimiliano. Pasquale però è arrivato al Grande Fratello Vip anche per avere un confronto con Tommaso Zorzi e dirgli “due paroline”. Il ragazzo arriva e scoppia una vera e propria lite.

Pasquale Morra contro Tommaso Zorzi: “Parli di bullismo poi…”

“Ho riflettuto molto prima di venire qui. – ha esordito Pasquale contro Tommaso Zorzi – Sono deluso da te perché l’altra sera hai messo in scena un teatrino di cattivo gusto. Avete deriso una persona che non era presente e questa cosa non ti ha reso onore”. Così continua: “Proprio tu che hai raccontato di essere bullizzato hai fatto la stessa cosa con lui!” Tommaso cambia espressione e sin infuria: “Non si permetta più di dire una cosa del genere! Non può assolutamente mettere le cose sullo stesso piano”. Intanto Massimiliano cerca di placare il padre e smorzare la discussione che, però, divampa e ferisce Zorzi.



