Pasquale Petrolo, Lillo/ “Quando sei in terapia intensiva, pensi alla morte…”

Ci sarà anche Pasquale Petrolo (meglio conosciuto come il Lillo del duo Lillo & Greg dal pubblico televisivo e dal loro storico zoccolo di aficionados), tra i vari ospiti della puntata di questa sera di “Affari tuoi – Viva gli sposi!”. Il 58enne comico, umorista e conduttore radiofonico originario di Roma è nel cast di ospiti dello spin-off dello storico format Rai, condotto da Carlo Conti e dedicato alle neocoppie che cercano di sbancare il lunario. E per tutti coloro che da anni seguono le peripezie, fra teatro, radio e cinema, del duo che ha fatto dell’ironia intelligente e degli sketch all’insegna dell’umorismo paradossale una delle proprie bandiere, sarà anche l’occasione di rivedere Lillo in forma, anche a seguito del ricovero resosi necessario a causa del Covid di cui diciamo più avanti.

Il cabarettista capitolino classe 1962 ha iniziato la sua lunga carriera col gruppo rock demenziale “Latte & i suoi Derivati” per poi far pare del gruppo dei fondatori de “Le Iene”, partecipando in seguito a vari show e programmi comici del servizio pubblico; per quanto riguarda invece la vita privata, Lillo è da tempo legato alla sua Tiziana Etruschi, mentre a livello professionale (ma non solo), dura dal 1992 il sodalizio con Claudio Gregori, in arte Greg, con cui fondò proprio quello spassoso e indimenticato (dai fan della prima ora) complesso rock…

PASQUALE PETROLO, ALIAS LILLO: “QUANDO SEI IN TERAPIA INTENSIVA PENSI ALLA MORTE…”

Come accennato, nelle ultime settimane Lillo ha fatto parlare di sé quando, una volta superata la fase critica, ha raccontato della sua esperienza col Covid-19 e della depressione che ha rischiato proprio a causa del ricovero. Ospite nel salotto televisivo di “Italia Sì”, il programma condotto da Marco Liorni, Pasquale Petrolo ha avuto modo di tornare su quei difficili giorni confessando che quella battaglia lo ha cambiato in meglio, facendogli scoprire l’importanza delle cose vere e del rapporto umano: “Ma ho rischiato la depressione: mi sarei abbattuto se non ci fossero stati gli infermieri a darmi tanta forza” ha raccontato, anche se come è nel suo stile ha pure aggiunto di aver spesso avuto modo di sdrammatizzare sulla malattia.

“Questo mi ha dato la forza di guarire: non ci sono cure per questa malattia: la si supera solo con degli anticorpi forti che si possono creare anche con il buonumore” ha spiegato, pur non volendo sottovalutare il fatto che il suo ricovero si era reso necessario a causa dei sopraggiunti problemi di respirazione e della febbre a 40”. E poi ha concluso: “Questo virus con me si è espresso al massimo: tutto ciò che poteva darmi di brutto me l’ha dato: quando sei in terapia intensiva, pensare alla morte è inevitabile…”, ribadendo però che in quelle circostanze è determinante anche la vicinanza della moglie, degli amici e dei fan e invitando poi tutti i telespettatori a vaccinarsi, quando ne avranno l‘occasione.



