Pasquale Sargentini e Maria Conti, padre e madre di Luisa Spagnoli/ Cosa si aspettavano dalla figlia?

Pasquale Sargentini e Maria Conti non potevano immaginare che la figlia Luisa Spagnoli avrebbe fatto e cambiato la storia dolciaria e tessile dell’Italia. Pescivendolo lui e casalinga lei, i due genitori dell’imprenditrice contribuiranno però in qualche modo alla formazione della donna. Si trasferiscono infatti dal meridione a Perugia prima della fine del 1800, permettendo alla figlia di completare la scuola primaria e poi il ginnasio nella città in cui rimarranno per tutta la vita. Il sogno di Luisa è di continuare gli studi grazie alla Scuola normale femminile, scrivono gli Archivi d’Impresa, ma a 13 anni sarà costretta ad abbandonare tutto per affiancare il padre al lavoro. Pasquale infatti nel frattempo è riuscito a far crescere la propria attività: nel 1904 trasforma il suo negozio in uno spaccio alimentare con vendita al dettaglio. A Luisa viene affidato il compito di gestire l’attività commerciale e contabile, dandole modo di entrare a stretto contatto con gli esponenti della piccola borghesia perugina, in quel momento alla guida del settore imprenditoriale della città. Particolari che tuttavia si scontrano con quanto sottolineato dalla Treccani, che colloca la morte di Pasquale a due mesi dalla nascita della figlia.

Genitori Luisa Spagnoli, Pasquale e Maria: poche informazioni, ma…

Di Pasquale Sargentini e della moglie Maria Conti si sa davvero poco, forse perchè la figlia Luisa Spagnoli rimarrà presto orfana di padre e costretta a diventare sarta per riuscire a mantenere la famiglia. Maria rimarrà infatti da sola a crescere sia la futura imprenditrice sia i fratelli Secondo e Aurelio, oltre a Gemma che nascerà nel 1885 da padre ignoto. Come ricorda La Treccani, la ragazza morirà nel 1913, suicidandosi. Non sarà tuttavia l’unica tragedia a gravare sulle spalle della Conti, che dovrà fare i conti con la morte del primogenito Armando, avvenuta a tre anni, ed una figlia nata prima di Luisa e vissuta solo pochissime ore. Come riporta L’Enciclopedia delle Donne, Pasquale e Maria daranno lo stesso nome del primogenito, Armandom, anche al terzo figlio maschio. La storia di Luisa Spagnoli verrà raccontata su Rai 1 grazie al film che verrà trasmesso in prima serata oggi, martedì 26 novembre 2019. Una vita grandiosa quella dell’imprenditrice, che dopo essere ritornata a Perugia nel 1901, affiderà alla madre Maria il compito di accudire la nipote, dal nome omonimo, per potersi occupare dell’azienda di famiglia. La bambina però morirà subito dopo la nascita del fratello Aldo, il quarto e ultimo figlio che Luisa avrà con il marito Annibale Spagnoli.

