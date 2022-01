Pasquale Squitieri com’è morto e Incidente/ Il marito di Ottavia Fusco soffriva da tempo di un enfisema

Pasquale Squitieri non si riprese mai dall’incidente stradale

Il regista Pasquale Squitieri è morto la mattina del 18 febbraio 2017 a Roma presso la clinica “Villa San Pietro” all’età di 78 anni. La causa del decesso: complicazioni respiratorie. Da diversi anni, infatti, il regista soffriva di un enfisema dovuto al fumo, nonché di difficoltà di deambulazione conseguite ad un grave incidente. Il regista napoletano è sepolto nella cappella di famiglia nel Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli. Un lutto per il mondo del cinema tutto, ma anche per le donne della sua vita: la seconda moglie Ottavia Fusco, la ex Claudia Cardinale e la figlia Claudine.

Il regista non si era mai ripreso dall’incidente come ha raccontato proprio la moglie Ottavia Fusco all’Ansa: “un anno fa ha avuto un terribile incidente stradale dal quale non si è mai ripreso le cui conseguenze nell’ultimo tempo lo avevano costretto addirittura a problemi di deambulazione. Si è spento per complicanze respiratorie dovute a un enfisema. E’ stato sempre un accanito fumatore. Ma il suo amore per il cinema quello è sempre rimasto immutato”.

Pasquale Squitieri, il ricordo di Claudia Cardinale “la cultura italiana perde uno dei suoi autori più importanti”

Pasquale Squitieri è stato un regista di grandissimo successo. Nel 1969 debutta dietro la camera da presa con il film “Io e Dio” prodotto da Vittorio De Sica e successivamente, con il nome di William Redford, dirige due film “Django sfida Sartana” e “La vendetta è un piatto che si serve freddo” di genere spaghetti western. Una perdita immensa per il mondo del cinema come ha precisato anche nel giorno della sua morte Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo: “Pasquale Squitieri, nato nel teatro e cresciuto nel cinema, ha attraversato autorevolmente con la sua opera quasi mezzo secolo di cinematografia italiana. Oggi la cultura italiana perde uno dei suoi autori più importanti”.

Anche Claudia Cardinale, uno dei suoi grandi amori, l’ha ricordato con parole di grande affetto: “lui era molto esigente, ma mi ha sempre lasciato libera. I suoi film erano impegnati nei contenuti, a volte pesanti nelle denunce, ma io gli sono stata sempre a fianco”.



