Pasquale Squitieri, chi era il compagno di Claudia Cardinale e perché non si sono mai sposati, l'attrice svela: "Dissi no al matrimonio"

Pasquale Squitieri e Claudia Cardinale perché non si sono sposati? Parla l’attrice: “Matrimonio? Non ho accettato per la mia indipendenza”

“È stato il più grande amore della mia vita” è con queste parole che Claudia Cardinale, morta ieri all’età di 87 anni nella sua casa di Parigi ha ricordato il compagno Pasquale Squitieri, l’uomo che le è stato accanto per più di vent’anni e con la quale ha avuto la figlia Claudia Squitieri. Tuttavia i due non sono mai convolati a nozze, Pasquale Squitieri e Claudia Cardinale perché non si sono mai sposati? A rivelarlo è stata la stessa attrice in una recente intervista concessa al Corriera della Sera.

Sul perché Claudia Cardinale e Pasquale Squitieri non si sono mai sposati sono tanti i fattori che hanno pesato. Innanzitutto sull’attrice, ormai acclamata diva del cinema mondiale, aleggiava l’ombra dello stupro subito: “Pesava su di me il ricordo della violenza subita. Inoltre, non ho mai amato mischiare vita pubblica e privata”. E poi ha aggiunto che anche il nome della figlia, Claudia, lo scelse per un motivo ben preciso: “Lo scelse Pasquale Squitieri perché mi voleva sposare. Così nostra figlia porta il nome che avrei avuto se avessi detto sì. Volevo essere una donna indipendente, ma avrei dovuto accettare.”



Il vero amore di Claudia Cardinale è stato il compagno Pasquale Squitieri, regista napoletano incontrato nel 1975 sul set de I Guappi. Tra loro nacque non solo una relazione sentimentale, ma un sodalizio umano e artistico durato venticinque anni. Chi era il compagno di Claudia Cardinale? Classe 1938, Pasquale Squitieri è stato un regista, sceneggiatore e politico italiano morto nel 2017 a 78 anni per le complicanze dell’enfisema di cui soffriva. Nonostante i due fossero separati, la Cardinale si è dichiarata dispiaciuta per la sua morte ed era presente ai funerali insieme alla figlia Claudia.