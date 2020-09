“Pasquale Tridico si è aumentato lo stipendio”/ Caos Inps: compenso da 150 mila euro

Pasquale Tridico nel caos. Fa parecchio rumore l’inchiesta di Repubblica sul numero uno dell’Inps, vicino al Movimento 5 Stelle. Secondo quanto asserito da Giovanna Vitale, Tridico si sarebbe alzato considerevolmente lo stipendio. E non solo: c’è l’effetto retroattivo. Ma andiamo per gradi. Il quotidiano capitolino chiama in causa il decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalafo e dal collega del Tesoro Roberto Gualtieri lo scorso 7 agosto: in quel testo vengono fissati gli emolumenti spettanti al presidente Inps, alla vicepresidente ed ai tre consiglieri d’amministrazione. E le cifre rappresentano la novità principale: lo stipendio di Pasquale Tridico è passato dai 62 mila euro di inizio mandato ai 150 mila euro di oggi. Ricordiamo che ad inizio mandato, il numero uno Inps ha avuto al suo fianco il vicepresidente in quota Lega, Adriano Marrone, ma parliamo comunque di numeri spropositati rispetto alla gestione Boeri: l’ex presidente dell’Istituto guadagnava 103 mila euro, Tridico il 50% in più…

Oltre allo stipendio del presidente, sono stati aumentati anche i compensi per le altre figure sopra citate: 40mila euro all’anno invece sono assegnati ai vicepresidenti di Inps e Inail (60mila se hanno deleghe), mentre i consiglieri di amministrazione di Inps e Inail hanno un emolumento di 23mila euro ciascuno. Repubblica mette in risalto che la cifra del nuovo stipendio di Pasquale Tridico non è stata scelta a caso. Il quotidiano spiega che è stato lo stesso Consiglio di Amministrazione ad auto-assegnarsi il quantum, successivamente suggerito al ministro M5s Catalfo. E attenzione anche al capitolo arretrati, censurati dal collegio sindacale, considerando che l’aumento ha effetto retroattivo, «con decorrenza dalla data di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri di amministrazione Inps e di Inail». Per il momento nessun commento dall’Inps o dal presidente Pasquale Tridico, ma sono attesi aggiornamenti.





