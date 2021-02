Pasquale Tuccino, malato Sla: “voglio eutanasia”/ “Emiliano come Cappato con Dj Fabo”

«Sono stanco, la Sla è bastarda» e così Pasquale Tuccino Centrone – noto ristoratore di Polignano a Mare malato di Sla da 13 anni di cui 9 in ventilazione assistita – chiede ufficialmente l’eutanasia, nominato sui tutori per l’esecuzione delle sue volontà il Presidente e l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Michele Emiliano e Pier Luigi Lopalco. A renderlo noto è il Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli (che è anche Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici-Fnomceo), riportando della stanchezza e delusione di Tuccino «per sé e per altri ammalati Sla un’assistenza infiermieristica a domicilio stabile e duratura».

Anelli e l’ordine dei medici regionali si associa ai reiterati appelli sui social di Pasquale Tuccino Centrone, «che chiede un’assistenza domiciliare stabile e continuativa, al posto di prestazioni occasionali con professionisti sempre diversi. Chiediamo all’assessore alla sanità, Pierluigi Lopalco, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di intervenire per fornire a lui, e agli altri pazienti cronici, un supporto professionale adeguato. Un Paese civile si misura, anche e soprattutto, sui servizi che riesce ad assicurare alle persone più fragili». Da ultimo, conclude la nota del n.1 Fnomceo «gli appelli di Tuccino sono valsi a poco: in cambio, ha ricevuto la visita di medici e infermieri per “prestazioni occasionali” di meno di un’ora. Tanto che, ieri, ha invocato l’eutanasia, nominando Lopalco ed Emiliano esecutori delle sue volontà».

L’APPELLO AL PRESIDENTE MICHELE EMILIANO

In un post su Facebook è lo stesso Pasquale Tuccino a scrivere poche ma lucidissime e drammatiche righe: «Non mi dite nulla e non mi inviate messaggi privatamente. Accettate la mia volontà, vi prego: non è una resa». La Sla è definita come la “bastarda” e il senso di stanchezza è tanto nell’ex ristoratore pugliese: «Non mi mandate più queste assistenze occasionali a ” prestazioni ” che poverini non sanno da dove iniziare. Io più di una persona che mi assiste non me la posso permettere e non voglio più dare impegni alla mia FAMIGLIA. Basta sono stanco non mi piace più vivere in questo modo é diventata una AGONIA, tolgo il disturbo». Tuccino nomina Emiliano e Lopalco come esecutori della sua volontà, «come fece Dj Fabo con Marzo Cappato […] alla ricerca della pace che merito». Il grido di dolore del ristoratore viene accolto dall’ordine dei medici che lancia un appello al Ministero della Salute e al Governo: ancora Anelli, «Non possiamo rimanere sordi: è nostro dovere etico di medici, di persone dargli voce e farlo risuonare nelle sedi competenti. Lo dice il nostro Codice, lo dice la Costituzione».





© RIPRODUZIONE RISERVATA