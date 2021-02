Pasquale Zagaria scarcerato per fine pena/ Fratello del boss Michele è un uomo libero

E’ stato scarcerato il boss Pasquale Zagaria. Il fratello del capoclan dei Casalesi, Michele Zagaria, ha lasciato la prigione dopo aver concluso la propria pena, quasi due decadi dietro le sbarre. La notizia è riportata in queste ore dai principali quotidiani online, a cominciare da Il Fatto, che racconta di come i legali di Zagaria, Angelo Raucci e Andrea Imperato, avessero presentato ricorso presso la Cassazione di modo da ottenere un ricalcolo degli anni di reclusione da scontare dietro le sbarre, e i giudici hanno fissato quindi una nuova pena a 19 anni, con uno sconto di tre anni rispetto al verdetto originario (22 anni), e di conseguenza lo stesso boss ha potuto lasciare il carcere avendo appunto già scontato la sua detenzione.

Pasquale Zagaria, detto “Bin Laden” era considerato la grande mente economica dei Casalesi, ed era detenuto presso il carcere di Opera, vicino a Milano, con il regime del 41bis, così come da prassi per tutti coloro che vengono condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nella galera meneghina era giunto lo scorso 22 settembre, dopo che per i precedenti cinque mesi era stato curato ai domiciliari per via di una grave patologia fisica, una neoplasia

PASQUALE ZAGARIA IN LIBERTA’: RIMANE IN CARCERE SOLO MICHELE

In precedenza era stato ricoverato presso il carcere di Sassari, quindi trasferito in ospedale, ma il nosocomio sardo aveva dovuto dimetterlo perchè non poteva più prestargli le cure necessarie a causa del covid. A far uscire Zagaria era stato il giudice di sorveglianza di Sassari lo scorso aprile, lo stesso che aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto di quello che ormai è l’ex ministro della giustizia Bonafede. Con la fine pena di Pasquale Zagaria, tutti i vertici dei Casalesi sono stati scarcerati, ad eccezione del superboss Michele, che resterà invece dietro le sbarre fino alla fine dei suoi giorni, essendo stato condannato all’ergastolo.



