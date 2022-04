Pasquetta 2022/ Farmacie di turno aperte da nord a sud: cosa sapere

Farmacie aperte di turno a Pasquetta 2022: chi garantirà il servizio?

Come in occasione di ogni festività, ci si chiede quelle che potrebbero essere le farmacie di turno aperte a Pasquetta 2022 in caso di necessità. Non è infatti esclusa, in occasione delle feste, la necessità di recarsi in farmacia. I motivi possono essere i più svariati: un’indigestione, visto che nei giorni di festa si tende a mangiare di più, una reazione allergica dovuta al cibo o ad elementi naturali o magari la necessità di acquistare qualcosa per un bambino piccolo. Chi ha figli, infatti, ancor di più si preoccupa nel trovare farmacie aperte anche in questi giorni segnati in rosso sul calendario. A Pasquetta 2022, quali saranno le attività che continueranno a garantire il servizio?

Innanzitutto partiamo con il dire che almeno una farmacia di turno a Pasquetta 2022 nel raggio di un certo numero di chilometri dovrà rimanere aperta. Quindi nessun problema: magari non si troverà un’attività che garantisca il servizio nel proprio quartiere o nel proprio paese ma è certo che spostandosi di qualche chilometro ci sia chi potrà aiutarci nei nostri problemi. Sicuramente la situazione è più facile in grandi città come Milano, Torino, Firenze o Roma, mentre nei piccoli centri servirà di certo l’auto per spostarsi e magari raggiungere i paesini vicini. Ma nessun problema!

Farmacie aperte di turno a Pasquetta 2022: ecco dove cercarle

Oggi, lunedì 18 aprile 2022, giorno di Pasquetta 2022, dove possiamo trovare farmacie di turno aperte in caso di necessità? Ci sono alcuni servizi molto utili sui quali fare affidamento, che oltre a garantire appunto l’apertura di centri in un certo raggio di chilometri, ci danno indicazioni su quali siano quelli aperti. Esiste un’attività chiamata “Guardia Farmaceutica”, ovvero un presidio che garantisce le farmacie aperte anche nelle ore notturne e che dunque permette di poter acquistare farmaci e non solo anche nelle ore notturne.

Come capire, però, quali sono le farmacie di turno aperte a Pasquetta 2022? Un servizio molto utile ci viene offerto da Farmaciediturno.org. Si tratta di un sito web facilmente reperibile attraverso Google che ci dà indicazioni su quali siano le farmacie aperte nelle nostre vicinanze. Infatti, inserendo il CAP o la città di riferimento, si avrà una lista completa di tutte le farmacie di turno vicine a noi, con tanto di orari di apertura per essere certi di non trovare chiusa l’attività nel momento in cui ci servirà. È un servizio particolarmente utile soprattutto in giornate festive come quella del Lunedì dell’Angelo: attraverso questo sito, infatti, si riuscirà a trovare il servizio cercato senza dover girare in auto.











