Pasquetta 2023 al ristorante/ Menu da non perdere con chef stellati: cosa si mangia

Cosa si mangia nei ristoranti top per la Pasquetta 2023

Come da tradizione, il giorno di Pasquetta rappresenta l’occasione per stare insieme a parenti e amici. Molti italiani si raduneranno insieme a pranzo, tra le varie leccornie pasquali e non. Ma c’è anche chi preferisce non accendere i fornelli e trascorrere il pranzo del Lunedì in un ristorante, magari stellato, servito e riverito. Ma quali sono i menu dei ristoranti per questa ricorrenza? Non ci resta che scoprirlo.

Partiamo dallo chef stellato Paolo Griffa del Caffè Nazionale di Aosta, ecco cosa prevede il delizioso percorso: L’ulivo e le sue olive, Come una Pasqualina, Raviolo di coniglio e crema di carote, Girella di storione, salsa al vino bianco e tapioca, Agnellone laccato al latte di pecora, limone e dragoncello, Uovo di colomba. Passiamo adesso al menu stilato dallo chef Nicola Bonora per Motelombroso, all’interno della Greehouse sul Naviglio Pavese a Milano Benvenuto, Bao fritto, pulled di pecora al barbecue, Tartare di fassone piemontese, fave, mandorle e menta, Lasagna allo stracotto di pecora, erbe selvatiche, sommacco, Ricciola alla brace, puntarelle, patate novelle, Pardula, fragole, verbena, Colomba.

Pasquetta 2023 al ristorante: i menu

Passiamo adesso al menu studiato ad hoc dallo chef Diego Pani per lo storico ristorante Marco Polo 1960 di Ventimiglia per il giorno di Pasquetta: Flute di Franciacorta di Benvenuto, Scampi profumati all’eucalipto e maionese leggera al dragoncello, Ragout di frutti di mare e primizie del mercato alle spezie, Tagliolini in fricassea d’astice e foie gras, Rombo al fondo bruno di scogli e succo alle erbe, “Cacio e pere”, Mille foglie di stagione.

Tornando a Milano, c’è la possibilità di trascorrere il pranzo di Pasquetta al Portrait Milano, nella nuova piazza del Quadrilatero della Moda. Ecco il percorso proposto dallo chef Alberto Quadrio: Carciofini, fonduta di Parmigiano Reggiano 36 mesi e uova di quaglia, La torta Pasqualina, Paté di fegatini, cipolla caramellata (In abbinamento: Ferrari Maximum Blanc de Blancs Brut), Ravioli di astice, zuppa di crostacei leggera (In abbinamento: L’Apparita San Gio’ 2021), Agnello fondente, cavolo e patate (In abbinamento: Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino 2017), La tradizionale Colomba pasquale e la Pastiera autentica (In abbinamento: Torre a Cona Merlaia Vin Santo 2015), Piccola pasticceria, Petit Four.

