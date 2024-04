Pasquetta 2024/ Farmacie di turno aperte: l’elenco per città, da Milano a Roma

Farmacie di turno aperte a Pasquetta 2024: come individuarle in caso di bisogno?

Anche nel corso delle festività, purtroppo, può capitare di avere bisogno di un medicinale. Anche per una semplice indigestione oppure per un mal di testa. Avere nel cassetto qualche antidolorifico può fare sicuramente comodo, ma nel caso in cui ci fossimo dimenticati di fare scorta dei farmaci da banco è meglio non disperare. È importante sapere infatti che ci sono sempre delle farmacie di turno aperte anche a Pasquetta 2024, che quest’anno cade oggi, il 1° aprile.

Per trovarle è sempre utile fare una ricerca in tempo reale sul web. In genere gli orari riportati da Google e da portali specializzati come farmaciediturno.org sono affidabili. Non è raro però incappare nell’errore. È per questo motivo che il consiglio è quello di recuperare il numero di telefono della farmacia più vicina e provare a chiamare, anche per assicurarsi che il medicinale di cui abbiamo bisogno è disponibile. In alternativa, è possibile anche fare un salto nell’esercizio e verificare di persona se è aperto o meno.

Pasquetta 2024, quali sono le farmacie di turno aperte a Milano, Roma e Napoli?

Se non avete ancora ben compreso come reperire delle farmacie di turno aperte oggi, a Pasquetta 2024, facciamo qualche esempio utilizzando proprio i portali a disposizione. A Milano pare che la Comunale 70 di Viale Famagosta 36 sia aperta per tutto il giorno, senza chiusure, così come quelle Del Rondò di Piazza Martiri di Via Fani 7 a Sesto San Giovanni e la Comunale 5 del Carrefour di Via Sebastiano Caboto 3 a Cinisello Balsamo. A Roma invece la farmacia della Stazione Termini in Via Marsala 29 è aperta dalle 7.00 alle 21.00, mentre chiuderà un’ora prima l’Antica del Corso di Vicolo Sciarra. A Napoli è di turno la Porzio di Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 40, è invece aperta dalle 8.00 alle 24.00 la Internazionale di Via Santa Teresa degli Scalzi 106.











