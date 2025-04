Pasquetta 2025 al ristorante: i menù da non perdere

“Les jeux sont faits”. Ormai la Pasquetta 2025 è arrivata e non c’è più tempo per cambiare programmi (o menù, in questo caso!) ma se per caso aveste la curiosità di sapere cosa si mangerà oggi in alcuni ristoranti in giro per la nostra bella Italia, siamo pronti a soddisfare prontamente la vostra curiosità. Quali sono i menù da non perdere per la Pasquetta 2025 al ristorante? Anche se, come dicevamo, è ormai tardi per prenotare e per scegliere programmi differenti dai propri, soddisfare la propria sete di curiosità non costa nulla… Vediamo allora quali sono questi menù e cosa propongono in questa giornata di Pasquetta 2025 al ristornate.

Supermercati aperti a Pasquetta 2025/ Dove fare spesa oggi 21 aprile: info negozi e centri, da Roma a Milano

La trattoria Visconti di Ambrivere, in provincia di Bergamo, prevede per la Pasquetta 2025 uno stuzzichino di benvenuto seguito da un antipasto formato da focaccia, salame e torta pasqualina. Segue il risotto al Franciacorta con stracchino e pancetta croccante. Troviamo poi crespelle con asparagi e germogli primaverili e come secondo le costolette d’agnello alla scottadito. Spazio poi al dolce e al caffè. Il tutto accompagnato da un vino Corio rosso Doc “Trasimeno”. Il costo è di 70 euro, tutto compreso.

Dieta del digiuno intermittente: cos'è?/ Benefici, rischi e l'alternativa 'mima digiuno' di Valter Longo

Pasquetta 2025 al ristorante: il menù pensato per la festa del 21 aprile

Il ristorante “Molera” della provincia di Lecco vede un menù di Pasquetta 2025 con antipasto formato da lonzino stagionato e tortino di patate. Come primo piatto ci sarà un risotto alle erbe e mousse di caprino e lasagnette con julienne di verdure. Come secondo piatto la tagliata di manzo servita con patate rosolate. Infine dessert e caffè. In gran parte dei ristoranti locali in giro per l’Italia, invece, i menù saranno a base di carne: braciate e grigliate e vino a volontà per passare una bella giornata all’aria aperta e godere del caldo primaverile e delle belle giornate.